VEA mantiene el reintegro y Disco vuelve a la promoción: cómo ahorrar $25.000 con MODO

Las promociones para ahorrar en las compras del supermercado vuelven a modificarse durante julio. Después de los cambios aplicados al comienzo del mes, Disco vuelve a incorporarse a la promoción de MODO , a unque con condiciones distintas a las de VEA .

El beneficio mantiene una devolución del 20% , con un tope de $25.000 por banco por mes y una compra mínima de $100.000 . Sin embargo, los días para acceder al reintegro ya no son los mismos en ambas cadenas. VEA participa únicamente los vier nes , mientras que Disco ofrece la promoción los viernes y sábados . La vigencia se extiende hasta el 31 de julio de 2026 .

Para acceder al beneficio es necesario realizar una compra de $100.000 o más y pagar con MODO utilizando un código QR o el botón de pago de MODO habilitado para operar con tarjetas. La promoción está disponible para compras presenciales y online y no aplica para pagos realizados mediante transferencia bancaria.

La promoción devuelve el 20% del valor de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes para quienes cumplan los requisitos.

El reintegro es del 20% sobre el monto de la compra , con un tope de $25.000 por banco por mes . Además, puede combinarse con otros descuentos bancarios vigentes y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.

Las condiciones cambian según el supermercado. En VEA , la promoción está disponible solo los viernes para compras presenciales y online pagadas con MODO. Se exige una compra mínima de $100.000 y el beneficio devuelve el 20% , con un tope de $25.000 por banco por mes . La promoción estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 .

Para recibir el reintegro máximo hay que realizar una compra de $125.000 y pagar con MODO mediante QR o botón de pago.

En Disco, la promoción vuelve a estar disponible durante julio, pero podrá utilizarse los viernes y sábados. También requiere una compra mínima de $100.000, ofrece un 20% de reintegro con un tope de $25.000 por banco por mes y puede aprovecharse en compras presenciales y online abonadas con MODO mediante QR o botón de pago. La vigencia también se extiende hasta el 31 de julio de 2026.

Bancos y billeteras adheridas

Banco Nación

Banco Santander

Banco BBVA

Banco Galicia

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco Credicoop

Banco Supervielle

Banco Comafi

Banco Columbia (solo en app bancaria)

Banco ICBC

Billetera YOY

Banco Macro

Banco Ciudad

Billetera Buepp

Banco Bancor

Sucursales VEA adheridas en Mendoza

Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza

Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza

Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza

Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza

Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza

Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza

Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza

Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza

Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza

Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza

Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza

Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza

Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza

Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza

Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza

Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza

Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza

Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza

Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza

Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza

Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza

Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza

Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza

Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza

Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza

Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza

Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza

Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza

Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza

Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Cuánto hay que comprar para recibir el reintegro máximo de $25.000

La promoción exige una compra mínima de $100.000, pero con ese monto el reintegro será de hasta $20.000, ya que el beneficio devuelve el 20% del total abonado.

Para alcanzar el tope de $25.000 es necesario realizar una compra de $125.000 en una sola operación. El límite se aplica por banco y por mes, por lo que quienes tengan tarjetas o cuentas en más de una entidad adherida pueden acceder al beneficio con cada banco participante, siempre que cumplan las condiciones de la promoción. El reintegro puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra.