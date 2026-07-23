VEA mantiene el reintegro y Disco vuelve a la promoción: cómo ahorrar $25.000 con MODO

Las promociones para ahorrar en las compras del supermercado vuelven a modificarse durante julio. Después de los cambios aplicados al comienzo del mes, Disco vuelve a incorporarse a la promoción de MODO, aunque con condiciones distintas a las de VEA.
El beneficio mantiene una devolución del 20%, con un tope de $25.000 por banco por mes y una compra mínima de $100.000. Sin embargo, los días para acceder al reintegro ya no son los mismos en ambas cadenas. VEA participa únicamente los viernes, mientras que Disco ofrece la promoción los viernes y sábados. La vigencia se extiende hasta el 31 de julio de 2026.
La promoción devuelve el 20% del valor de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes para quienes cumplan los requisitos.
Cómo funciona el reintegro de MODO en VEA y Disco durante julio
Para acceder al beneficio es necesario realizar una compra de $100.000 o más y pagar con MODO utilizando un código QR o el botón de pago de MODO habilitado para operar con tarjetas. La promoción está disponible para compras presenciales y online y no aplica para pagos realizados mediante transferencia bancaria.
El reintegro es del 20% sobre el monto de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Además, puede combinarse con otros descuentos bancarios vigentes y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.
Las condiciones cambian según el supermercado. En VEA, la promoción está disponible solo los viernes para compras presenciales y online pagadas con MODO. Se exige una compra mínima de $100.000 y el beneficio devuelve el 20%, con un tope de $25.000 por banco por mes. La promoción estará vigente hasta el 31 de julio de 2026.
Para recibir el reintegro máximo hay que realizar una compra de $125.000 y pagar con MODO mediante QR o botón de pago.
En Disco, la promoción vuelve a estar disponible durante julio, pero podrá utilizarse los viernes y sábados. También requiere una compra mínima de $100.000, ofrece un 20% de reintegro con un tope de $25.000 por banco por mes y puede aprovecharse en compras presenciales y online abonadas con MODO mediante QR o botón de pago. La vigencia también se extiende hasta el 31 de julio de 2026.
Bancos y billeteras adheridas
- Banco Nación
- Banco Santander
- Banco BBVA
- Banco Galicia
- Banco Santa Fe
- Banco Entre Ríos
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
- Banco Credicoop
- Banco Supervielle
- Banco Comafi
- Banco Columbia (solo en app bancaria)
- Banco ICBC
- Billetera YOY
- Banco Macro
- Banco Ciudad
- Billetera Buepp
- Banco Bancor
Sucursales VEA adheridas en Mendoza
- Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
- Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
- Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
- Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
- Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
- Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
- Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
- Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
- Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
- Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
- Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
- Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
- Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
- Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
- Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
- Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
- Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
- Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
- Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
- Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
- Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
- Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
- Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
- Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
- Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
- Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
- Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
- Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
- Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Cuánto hay que comprar para recibir el reintegro máximo de $25.000
La promoción exige una compra mínima de $100.000, pero con ese monto el reintegro será de hasta $20.000, ya que el beneficio devuelve el 20% del total abonado.
Para alcanzar el tope de $25.000 es necesario realizar una compra de $125.000 en una sola operación. El límite se aplica por banco y por mes, por lo que quienes tengan tarjetas o cuentas en más de una entidad adherida pueden acceder al beneficio con cada banco participante, siempre que cumplan las condiciones de la promoción. El reintegro puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra.