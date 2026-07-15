Jumbo renueva el reintegro: cómo ahorrar hasta $50.000 con MODO y bancos adheridos

Jumbo continúa con una promoción que permite acceder a reintegros pagando con MODO en compras realizadas tanto en sucursales como a través de la tienda online. El beneficio alcanza a clientes de bancos y billeteras adheridas y ofrece una devolución de hasta $25.000 por banco por mes , lo que permite incrementar el ahorro para quienes operan con más de una entidad.

La promoción está vigente hasta el 31 de julio de 2026 , o hasta alcanzar el fondo total de $972.000.000 destinado a reintegros. El beneficio aplica únicamente los martes y jueves y requiere cumplir con las condiciones establecidas por MODO.

La promoción es válida para compras presenciales pagando con QR y también para compras online utilizando el botón de pago de MODO . En ambos casos, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina y vinculadas a una cuenta asociada a MODO. Los pagos mediante transferencia bancaria no forman parte del beneficio.

Además de contar con una tarjeta emitida por alguna de estas entidades, el usuario debe tener la cuenta asociada a MODO y encontrarse al día con la entidad financiera utilizada para el pago.

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro y cómo ahorrar hasta $50.000 por mes

Para acceder al beneficio es necesario realizar una compra mínima de $100.000. Sobre ese importe se aplica un reintegro del 20%, por lo que una compra de ese valor devuelve $20.000.

El tope de reintegro es de $25.000 por banco por mes, monto que se alcanza con compras de aproximadamente $125.000. Como el límite se calcula por entidad y no por usuario, quienes tengan tarjetas de dos bancos adheridos pueden obtener hasta $50.000 en reintegros mensuales, siempre que alcancen el tope en ambas entidades.

La devolución se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria asociada a MODO. Además, el reintegro puede combinarse con otros descuentos bancarios vigentes, de acuerdo con las condiciones de cada entidad.