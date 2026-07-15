15 de julio de 2026 - 10:54

Jumbo renueva el reintegro: cómo ahorrar hasta $50.000 con MODO y bancos adheridos

La promoción de MODO permite acceder a reintegros en Jumbo con compras presenciales y online, utilizando tarjetas adheridas y pagos con QR o botón de pago.

El beneficio está disponible los martes y jueves para compras en Jumbo.

El beneficio está disponible los martes y jueves para compras en Jumbo.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Jumbo continúa con una promoción que permite acceder a reintegros pagando con MODO en compras realizadas tanto en sucursales como a través de la tienda online. El beneficio alcanza a clientes de bancos y billeteras adheridas y ofrece una devolución de hasta $25.000 por banco por mes, lo que permite incrementar el ahorro para quienes operan con más de una entidad.

Leé además

El beneficio aplica los martes y jueves en compras presenciales y online.

Jumbo mantiene el reintegro con MODO: cómo ahorrar hasta $50.000 por mes
Luego de la reunión con Milei, Georgieva dijo que lo que está haciendo Argentina es muy significativo

Kristalina Georgieva recorrerá Vaca Muerta en su visita a la Argentina

Por Redacción Economía

La promoción está vigente hasta el 31 de julio de 2026, o hasta alcanzar el fondo total de $972.000.000 destinado a reintegros. El beneficio aplica únicamente los martes y jueves y requiere cumplir con las condiciones establecidas por MODO.

Qué compras participan del reintegro y cuáles son los bancos y billeteras adheridos

La promoción es válida para compras presenciales pagando con QR y también para compras online utilizando el botón de pago de MODO. En ambos casos, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina y vinculadas a una cuenta asociada a MODO. Los pagos mediante transferencia bancaria no forman parte del beneficio.

Las entidades adheridas son:

  • Banco Nación
  • Banco Santander
  • BBVA
  • Banco Galicia
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco Credicoop
  • Banco Supervielle
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia (solo desde la app bancaria)
  • Banco ICBC
  • Banco Macro
  • Banco Ciudad
  • Banco Bancor
  • Billetera YOY
  • Billetera Buepp

Además de contar con una tarjeta emitida por alguna de estas entidades, el usuario debe tener la cuenta asociada a MODO y encontrarse al día con la entidad financiera utilizada para el pago.

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro y cómo ahorrar hasta $50.000 por mes

Para acceder al beneficio es necesario realizar una compra mínima de $100.000. Sobre ese importe se aplica un reintegro del 20%, por lo que una compra de ese valor devuelve $20.000.

El tope de reintegro es de $25.000 por banco por mes, monto que se alcanza con compras de aproximadamente $125.000. Como el límite se calcula por entidad y no por usuario, quienes tengan tarjetas de dos bancos adheridos pueden obtener hasta $50.000 en reintegros mensuales, siempre que alcancen el tope en ambas entidades.

La devolución se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria asociada a MODO. Además, el reintegro puede combinarse con otros descuentos bancarios vigentes, de acuerdo con las condiciones de cada entidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

anses: de cuanto sera el aumento para jubilados y pensionados en agosto de 2026

ANSES: de cuánto será el aumento para jubilados y pensionados en agosto de 2026

Por Redacción Economía
Luis Caputo destacó el dato de inflación de junio 

Luis Caputo celebró el dato de la inflación de junio de 1,9%: "Es la más baja en 10 meses"

Por Redacción Economía
El precio de la canasta básica total fue de 1.4 millones de pesos en junio en Mendoza

Una familia mendocina necesitó en junio $1.400.000 para no ser pobre

Por Diana Chiani
la inflacion de junio fue de 1,5% en mendoza y 1,9% en el pais: cuanto acumulo en el semestre

La inflación de junio fue de 1,5% en Mendoza y 1,9% en el país: cuánto acumuló en el semestre

Por Diana Chiani