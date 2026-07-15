Kristalina Georgieva recorrerá Vaca Muerta en su visita a la Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina por primera vez desde que asumió al frente del organismo. La funcionaria llegará al país el lunes 27 de julio , invitada por el presidente Javier Milei , y cumplirá una agenda que incluirá reuniones con autoridades nacionales, actividades públicas y una visita al yacimiento de Vaca Muerta , en Neuquén.

Según indicó TN, el cronograma fue definido por el Gobierno durante una reunión de la mesa política del Ejecutivo. Según trascendió, Georgieva mantendrá un encuentro con Milei, ofrecerá una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, brindará una charla en el Palacio Libertad y finalizará su visita con un recorrido por Vaca Muerta.

La llegada de la titular del FMI había sido anunciada la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo . Posteriormente, la vocera del organismo, Julie Kozack , explicó que el viaje forma parte del "compromiso cercano y constructivo" que mantiene el Fondo con la Argentina.

Según detalló Kozack, la visita permitirá intercambiar opiniones sobre los avances, desafíos y oportunidades de la economía argentina, además de mantener reuniones con distintos sectores de la sociedad.

El último encuentro entre el equipo económico y Georgieva se produjo en abril, en Washington, durante la reunión de primavera del FMI, donde concluyeron las negociaciones que permitieron destrabar un desembolso de US$1.000 millones correspondiente a la segunda revisión del acuerdo firmado con el organismo.

Aunque será su primera visita como directora gerente del Fondo, Georgieva ya había estado en la Argentina en 2018, cuando se desempeñaba como gerente del Banco Mundial y participó de actividades en el marco de la cumbre del G20.

La expectativa del Gobierno

En la Casa Rosada consideran que la visita también servirá para avanzar en la tercera revisión del acuerdo alcanzado en abril de 2025, instancia clave para habilitar un nuevo desembolso por US$850 millones.

El Gobierno buscará habilitar un nuevo desembolso del FMI.

La visita de Georgieva se da en un contexto favorable para el Gobierno, luego de que el FMI respaldara el proyecto par reformar la Carta Orgánica del Banco Central. "Ayudará a respaldar la baja sostenida de la Inflación", dijeron desde el organismo internacional.

Asimismo, el Fondo destacó el programa financiero presentado por el Ministerio de Economía para afrontar los vencimientos de deuda externa previstos para este año y 2027, con el objetivo de recuperar el acceso a los mercados internacionales en condiciones más favorables.

La visita de Georgieva coincide también con la reciente designación de la economista argentina Silvana Tenreyro como nueva economista jefe del FMI, cargo que asumirá el próximo 10 de agosto.