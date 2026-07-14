Luis Caputo celebró el dato de la inflación de junio de 1,9%: "Es la más baja en 10 meses"

El ministro de Economía destacó la desaceleración de los precios y detalló que la inflación núcleo descendió al 1,6%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó este lunes el dato de la inflación de junio, que se ubicó en 1,9% mensual, al considerarla "la más baja en 10 meses" y remarcar los avances del proceso de desaceleración de precios.

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario nacional señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional registró una suba del 1,9% durante junio, mientras que la inflación núcleo, que excluye los componentes más volátiles, fue del 1,6% mensual. "La inflación de junio fue la más baja en 10 meses: 1,9%", publicó Caputo junto a una serie de datos sobre la evolución de los precios.

LA INFLACIÓN DE JUNIO FUE LA MÁS BAJA EN 10 MESES: 1,9%



En junio la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) fue de 1,9% mensual.

La inflación núcleo fue de 1,6% mensual

La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2026 El ministro también destacó que la variación del nivel general fue la menor desde agosto de 2025, mientras que la inflación núcleo alcanzó su registro más bajo desde julio del año pasado.

Entre los principales datos difundidos por Caputo, resaltó que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 1,3%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró un incremento del 0,4%.

Además, indicó que la media móvil de tres meses disminuyó 0,5 puntos porcentuales respecto a mayo y se ubicó en el nivel más bajo desde octubre del año pasado, algo que refleja "la fortaleza del proceso de desinflación".