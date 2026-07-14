La inflación de junio fue de 1,5% en Mendoza y 1,9% en el país: cuánto acumuló en el semestre

El Índice de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la Inflación de junio fue de 1,9% mientras que el mes anterior había sido de 2%. En Mendoza , en tanto, la Dirección de Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) marcó un incremento del Índice de precios al Consumidor (IPC) de 1,5%. El número alivia al Gobierno nacional que vuelve a mostrar otra victoria con relación al dato, pero que todavía no sienta una tendencia de más de tres meses a la baja.

En lo que va del primer semestre la inflación acumulada de enero a junio suma 16,8% a nivel nacional y 15,6% en Mendoza, lo que proyectaría una inflación anual en torno al 33,5% si la tendencia de desaceleración continúa. Tanto a nivel nacional como provincial, el pico de suba se dio en marzo debido a que es un mes estacional, pero al que se agregaron fuertes incrementos relacionados con el valor del combustible en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

A partir de allí, se comenzó a ver una baja que en abril resultó 2,3%, en mayo 1,9% y en junio 1,9%. A diferencia de lo sucedido en la Nación, en mayo Mendoza perforó el umbral del 2%, luego de ocho meses y en la actualidad. Según el informe, los rubros que más aumentaron de acuerdo con el gráfico del INDEC de mayor a menor, fueron: Recreación y cultura (4,2%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%), Salud (2,9%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

Por debajo del nivel general se ubicaron: Bienes y servicios varios (1,8%), Educación (1,7%), Transporte (1,6), Restaurantes y hoteles (1,6%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,3%), Comunicación (0,9%), Prendas de vestir y calzado (0,4%).

La economista Paula Pía Ariet destacó que la velocidad de aumento de precios ha venido a la baja, lo que es una buena noticia. Sin embargo, expresó que una de las principales incógnitas está en lo que puede pasar con el precio de los combustibles frente al conflicto en Irán, que continúa. “Si se vuelva a cerrar el estrecho de Ormuz, va a aumentar el barril de petróleo lo que no solo afecta a las naftas sino también a los plásticos” , subrayó Ariet.

Agregó que el 90% de los productos de la economía se comercializa en este envase por lo que no será un dato menor lo que suceda con el precio internacional del petróleo. La economista, por otra parte, trabaja en el sector de la Gestión de Recursos Humanos y advirtió que en junio los salarios alcanzaron la inflación. Sin embargo, aclaró, vienen de cinco meses de pérdida que no se logra recuperar, lo que impacta fuertemente en la caída del poder adquisitivo y del consumo.

En línea, el economista del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFI), Nicolás Aroma, expresó que la baja de la inflación es positiva, pero que todavía no puede hablarse de una tendencia propiamente dicha. Como punto a tener en cuenta, Aroma expresó que hay que estar atentos al impacto de la suba del dólar en los precios.

Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea relevó que el tipo de cambio mayorista se encuentra en torno a los $1.492. Esto representó una suba del 5,8% desde fines de mayo y el avance más significativo desde el incremento del 5,6% registrado en octubre de 2025. “La flexibilización del tipo de cambio opera como un amortiguador necesario frente a shocks externos”, advirtió el trabajo.

Aroma observó que las anclas contra la inflación son el tipo de cambio, el tema fiscal y los salarios. “Para el Gobierno es urgente que la inflación baje más y empiece con uno”, observó el profesional. Advirtió, por otra parte, que para que eso suceda hoy la economía paga un alto costo que se siente en los bajos niveles de venta de las pymes y en los ingresos familiares. En consonancia, Ariet subrayó las caídas en el consumo existentes, que también impactan en menores subas de precios.

El caso de la carne es un ejemplo ya que se han verificado bajas en los precios que, según los referentes del sector, se debe al derrumbe de las ventas que no ha logrado equilibrarse ni con el Día del Padre ni con los partidos del Mundial. En palabras de Aroma, “hasta el momento la sociedad ha cargado con los costos y no con los beneficios del plan económico”.

Expectativas

El economista de la consultora Evaluecon, José Vargas, expresó que el dato de junio va en sintonía con lo sucedido en los últimos meses en los que se ve una tasa decreciente. Su estudio releva precios desde hace unas décadas y aclaró que la disminución del ritmo no ha llegado a todas las áreas por igual. “Hay tres o cuatro rubros que están por arriba del promedio”, precisó Vargas.

En este combo entran vivienda y servicios básicos, atención médica, gastos para la salud, alimentos y bebidas. El resto, por otra parte, continúa bastante por debajo de la media. “El nivel de precios crece cada vez menos y va en sintonía con lo que aspira el Gobierno”, afirmó el profesional.

Advirtió, por otra parte, que julio comenzó con algunos aumentos adicionales que hay que observar atentamente como transporte público y tarifas. Del mismo modo, lo relativo al esparcimiento debido a la estacionalidad del mes de la de las vacaciones. “Es probable que julio vuelva a estar por encima del 2%”, anticipó Vargas.