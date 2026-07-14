El Indec publica hoy el nuevo dato de inflación: esto dicen las proyecciones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) difundirá este martes a la tarde la inflación de junio que, de acuerdo a informes de consultoras privadas, puede perforar el 2% y sostener el proceso de desaceleración que mostró en los últimos meses.

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La Ciudad de Buenos Aires ya informó que el costo de vida en el ámbito porteño fue de 1,8%, el más bajo del primero semestre, lo cual alentó expectativas positivas. En el Gobierno nacional se muestran confiados en que el Indec confirmará las mejores previsiones.

“La vemos en 1,9%, si tengo que dar un número”, dijo el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, aunque aclaró que “es una proyección” y puede haber errores.

Lo mismo opinó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista televisiva la última semana cuando dijo que el número inflacionario seguirá bajando en los próximos meses y se lamentó porque el caso de Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, impidió que se conocieran otras noticias favorables.

Proyecciones entre 2% y 1,5%

Las principales consultoras coinciden con la mirada del Gobierno: esperan en junio tener una tercera desaceleración consecutiva y, en su mayoría, pronostican un número por debajo de 2%.

Econviews, por su parte, reflejó que en la cuarta semana del mes los precios tuvieron una suba del 0,2% para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados, un leve descenso respecto a la tercera semana, cuando la variación fue 0,3%.

En los últimos siete días, el relevamiento remarcó que se destaca la suba en embutidos (2,6%) y la baja de bebidas (-0,8%). De esta manera, puntualizó que el acumulado de las últimas 4 semanas descendió a 1,1%.

En el caso de LCG, la medición de alimentos y bebidas no arrojó variación en la última semana de junio, debido a que el incremento de verduras (1,7%) y bebidas (0,9%) se compensó con las bajas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%).

Con esta muestra, el análisis expuso que el IPC mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales (p.p.), ubicándose en 1,5% en comparación con el registro de mayo.

La consultora Analytica, en tanto, reveló que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% durante la cuarta semana de junio y el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. En la proyección general para el mes, calculó una suba del 1,8%.

El relevamiento detalló que en el mes, las mayores alzas se dieron en verduras (5,3%) y en aguas, gaseosas y jugos (2,4%), mientras que las bajas destacadas fueron de pescados y mariscos (-1,9%) y en frutas (-2,3%).