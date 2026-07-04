La inflación de junio perforaría el piso del 2%: las proyecciones de consultoras y el Gobierno

La economía argentina se encamina a confirmar una tendencia de desaceleración en el ritmo de aumento de precios. Según las principales consultoras privadas, la inflación de junio se ubicaría por debajo del 2% .

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De confirmarse esta cifra, el país registraría su nivel más bajo desde agosto del año pasado, tras haber alcanzado un pico de 3,4% en marzo, que luego descendió a 2,6% en abril y 2,1% en mayo.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, quien asumió tras la renuncia de Manuel Adorni, adelantó que el costo de vida se situaría en torno al 1,9% .

Ravier destacó que, aunque históricamente la inercia inflacionaria es difícil de romper tras periodos de niveles superiores al 100%, la tendencia actual es claramente descendente. "Los números de inflación han sido buenos... a ver si podemos romper esta inercia", afirmó el funcionario en su primera conferencia.

Las proyecciones de las consultoras coinciden con el optimismo oficial. Analytica y la Fundación Libertad y Progreso estimaron un IPC del 1,8% , mientras que Eco Go , Equilibra y C&T Asesores de Camilo Tiscornia proyectaron un 1,9% .

Iván Cachanosky, de Libertad y Progreso, atribuye esta moderación a un "fuerte apretón monetario" cuyos efectos comenzaron a ser más visibles a partir de mayo.

No obstante, el economista jefe de Eco Go, Sebastián Menescaldi, advirtió que, si bien el orden macroeconómico es más robusto, la transición hacia una estabilidad plena podría extenderse por hasta dos años más.

Comportamiento por sectores

El índice de junio estuvo influenciado por comportamientos dispares en la canasta de consumo. El rubro Indumentaria registró una variación negativa del -0,9% debido al adelanto de las liquidaciones de invierno. Asimismo, la estabilidad en el precio de la carne y la baja estacional de las frutas ayudaron a compensar otros aumentos.

Por otro lado se destacaron incrementos en verduras, tabaco y tarifas de servicios públicos. El transporte público también incidió, especialmente por el aumento del 15% en el boleto de tren a mitad de mes. Además, en el rubro Vivienda, el aumento de salarios de los encargados de edificios impactó en las expensas.