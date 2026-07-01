Cuánto gana un cajero de supermercado Coto en julio de 2026 tras las paritarias

Los trabajadores que cumplen funciones como cajeros en supermercados como Coto y otras grandes cadenas comienzan julio de 2026 con una nueva actualización salarial. El incremento surge del último acuerdo paritario alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), que modifica las escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Uno de los cambios más importantes es que las sumas extraordinarias no remunerativas que se venían abonando pasan a incorporarse al salario básico. Esto eleva el piso salarial de todas las categorías y también impacta en los adicionales que perciben los empleados por convenio.
Sueldo de cajeros supermercado
El aumento actualizó la incorporación de sumas adicionales al básico.
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Cuál es el sueldo básico de un cajero de supermercado en julio de 2026
Con el convenio vigente desde abril hasta julio, las escalas salariales para una jornada completa de ocho horas diarias quedaron conformadas de la siguiente manera:
- Cajero Categoría A: $1.249.646 brutos.
- Cajero Categoría B: $1.255.270 brutos.
- Cajero Categoría C: $1.262.499 brutos.
Estos valores corresponden únicamente al salario básico de convenio y representan el piso salarial para cada categoría. Posteriormente, sobre esos montos se calculan distintos adicionales previstos en el Convenio Colectivo 130/75.
La principal novedad para este mes es que los $120.000 que hasta ahora se abonaban como sumas no remunerativas quedaron absorbidos dentro del salario básico, simplificando la liquidación de haberes y elevando la base sobre la que se calculan otros conceptos salariales.
Cuáles son los adicionales que pueden aumentar el sueldo de los cajeros
El salario que finalmente recibe un cajero de supermercado suele ser superior al básico gracias a distintos adicionales establecidos por el convenio.
- Uno de ellos es el presentismo, contemplado en el artículo 40 del Convenio Colectivo 130/75. Quienes cumplen con asistencia perfecta perciben un adicional equivalente al 8,33% sobre el salario básico unificado.
- A esto se suma el adicional por antigüedad, que representa un 1% del básico por cada año trabajado dentro de la empresa.
- De esta manera, un cajero de Categoría A con cinco años de antigüedad y asistencia perfecta puede alcanzar un ingreso bruto superior a $1.400.000, antes de considerar otros conceptos que pudieran corresponder según la actividad o la zona donde presta servicios.
sueldo de cajeros supermercado
Para los trabajadores de cadenas como Coto y otros supermercados alcanzados por el Convenio Colectivo 130/75, esta actualización representa una mejora importante en la estructura salarial prevista para julio de 2026.