Cuánto gana un cajero de supermercado Coto en julio de 2026 tras las paritarias

El nuevo acuerdo salarial de Empleados de Comercio actualizó las escalas del Convenio. Los cajeros de supermercado Coto tienen un aumento acordado previamente.

El acuerdo es para todos los trabajadores de supermercados y el aumento está vigente desde abril hasta julio.

Los trabajadores que cumplen funciones como cajeros en supermercados como Coto y otras grandes cadenas comienzan julio de 2026 con una nueva actualización salarial. El incremento surge del último acuerdo paritario alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), que modifica las escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Uno de los cambios más importantes es que las sumas extraordinarias no remunerativas que se venían abonando pasan a incorporarse al salario básico. Esto eleva el piso salarial de todas las categorías y también impacta en los adicionales que perciben los empleados por convenio.

Sueldo de cajeros supermercado El aumento actualizó la incorporación de sumas adicionales al básico. WEB Cuál es el sueldo básico de un cajero de supermercado en julio de 2026 Con el convenio vigente desde abril hasta julio, las escalas salariales para una jornada completa de ocho horas diarias quedaron conformadas de la siguiente manera:

Cajero Categoría A: $1.249.646 brutos.

$1.249.646 brutos. Cajero Categoría B: $1.255.270 brutos.

$1.255.270 brutos. Cajero Categoría C: $1.262.499 brutos. Estos valores corresponden únicamente al salario básico de convenio y representan el piso salarial para cada categoría. Posteriormente, sobre esos montos se calculan distintos adicionales previstos en el Convenio Colectivo 130/75.

La principal novedad para este mes es que los $120.000 que hasta ahora se abonaban como sumas no remunerativas quedaron absorbidos dentro del salario básico, simplificando la liquidación de haberes y elevando la base sobre la que se calculan otros conceptos salariales.