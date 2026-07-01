¿Cuánto presta el Banco Nación a un jubilado? Montos máximos y requisitos en julio 2026

La entidad actualizó las condiciones de financiamiento para quienes cobran sus haberes en el banco, con plazos extensos y una gestión simplificada 100% digital.

Este es el préstamo máximo al pueden acceder jubilados y pensionados en el Banco Nación en el mes de julio.

El Banco Nación mantiene vigentes las condiciones de su línea de créditos personales para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad durante este mes de julio de 2026. Con montos de hasta 50 millones de pesos y una tasa del 56% anual, el trámite se realiza íntegramente de forma digital.

Esta línea, denominada Nación Previsional, destaca por ser de libre disposición, lo que permite a los beneficiarios utilizar el dinero para cualquier fin, desde refacciones hogareñas hasta viajes o cancelación de deudas. Al ser una gestión online, facilita el acceso rápido sin necesidad de trámites presenciales complejos.

image Montos máximos y plazos de devolución Los préstamos disponibles para este sector parten de un piso de 100.000 pesos y se extienden hasta un máximo de 50 millones de pesos. El plazo de devolución es de los más amplios del mercado, permitiendo hasta 72 cuotas mensuales. La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en el 56%, consolidándose como una opción competitiva frente a otras entidades financieras.

La razón técnica detrás de estas tasas preferenciales reside en la seguridad de cobro que posee el banco. La entidad utiliza un código específico asignado por ANSES que permite descontar la cuota directamente del recibo de haberes. Al automatizar el pago y asegurar la prioridad de cobro antes de que el dinero llegue a la cuenta del cliente, el banco reduce drásticamente el riesgo de morosidad, lo que permite ofrecer una tasa inferior a la de los créditos convencionales.

Como alternativa complementaria para necesidades de menor escala, el BNA ofrece el Adelanto de haberes. Esta herramienta permite solicitar entre 50.000 y 1.000.000 de pesos con una TNA del 91%. A diferencia del préstamo a largo plazo, el adelanto se devuelve en una sola cuota que se debita automáticamente al mes siguiente, cuando se acredita el nuevo haber.