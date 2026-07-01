1 de julio de 2026 - 15:30

¿Cuánto presta el Banco Nación a un jubilado? Montos máximos y requisitos en julio 2026

La entidad actualizó las condiciones de financiamiento para quienes cobran sus haberes en el banco, con plazos extensos y una gestión simplificada 100% digital.

Este es el préstamo máximo al pueden acceder jubilados y pensionados en el Banco Nación en el mes de julio.&nbsp;

Este es el préstamo máximo al pueden acceder jubilados y pensionados en el Banco Nación en el mes de julio. 

Foto:

Por Daniela Leiva

El Banco Nación mantiene vigentes las condiciones de su línea de créditos personales para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad durante este mes de julio de 2026. Con montos de hasta 50 millones de pesos y una tasa del 56% anual, el trámite se realiza íntegramente de forma digital.

Leé además

transforma botellas de plastico en adorables paraguas: paso a paso para hacerlo vos mismo

Transformá botellas de plástico en adorables paraguas: paso a paso para hacerlo vos mismo

Por Andrés Aguilera
la psicologia afirma que los ninos nacidos entre 1959 y 1970 no se volvieron mas fuertes por una mejor crianza, sino porque gestionan sus emociones

La psicología afirma que los niños nacidos entre 1959 y 1970 no se volvieron más fuertes por una mejor crianza, sino porque gestionan sus emociones

Por Andrés Aguilera

Esta línea, denominada Nación Previsional, destaca por ser de libre disposición, lo que permite a los beneficiarios utilizar el dinero para cualquier fin, desde refacciones hogareñas hasta viajes o cancelación de deudas. Al ser una gestión online, facilita el acceso rápido sin necesidad de trámites presenciales complejos.

image

Montos máximos y plazos de devolución

Los préstamos disponibles para este sector parten de un piso de 100.000 pesos y se extienden hasta un máximo de 50 millones de pesos. El plazo de devolución es de los más amplios del mercado, permitiendo hasta 72 cuotas mensuales. La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en el 56%, consolidándose como una opción competitiva frente a otras entidades financieras.

La razón técnica detrás de estas tasas preferenciales reside en la seguridad de cobro que posee el banco. La entidad utiliza un código específico asignado por ANSES que permite descontar la cuota directamente del recibo de haberes. Al automatizar el pago y asegurar la prioridad de cobro antes de que el dinero llegue a la cuenta del cliente, el banco reduce drásticamente el riesgo de morosidad, lo que permite ofrecer una tasa inferior a la de los créditos convencionales.

Como alternativa complementaria para necesidades de menor escala, el BNA ofrece el Adelanto de haberes. Esta herramienta permite solicitar entre 50.000 y 1.000.000 de pesos con una TNA del 91%. A diferencia del préstamo a largo plazo, el adelanto se devuelve en una sola cuota que se debita automáticamente al mes siguiente, cuando se acredita el nuevo haber.

image

Quiénes pueden acceder y los requisitos de solicitud

Requisitos

  • Ser jubilado, pensionado o retirado que perciba sus haberes en el Banco Nación.
  • Gestionar la solicitud a través de la aplicación BNA+ o el home banking en la sección Tu Banco.
  • Contar con un margen de ingreso que permita que la cuota mensual no exceda el 35% del haber neto percibido.
  • La operación se realiza a sola firma y el crédito se liquida en pesos.

Restricciones

  • Quedan excluidos los beneficiarios de pensiones no contributivas.
  • No pueden acceder quienes perciban pensiones asistenciales o graciables.
  • Se excluyen las jubilaciones o pensiones otorgadas por leyes especiales.
  • El monto solicitado debe ser como mínimo de 100.000 pesos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jésica Belletti decidió cambiar su vida, dejar Buenos Aires y construir desde 0 una casa en las montañas. 

Dejó Buenos Aires, construyó una casa de barro con sus propias manos y hoy vive con su hijo en la montaña

Por Sofía Serelli
El dólar cerró la semana sin cambios, pero ya acumula una suba de 4,5% en junio

El dólar oficial cerró la semana sin cambios, pero ya acumula una suba de 4,5% en junio

turismo: el sector privado reclama mayor participacion en las decisiones del emetur

Turismo: El sector privado reclama mayor participación en las decisiones del Emetur

Por Diana Chiani
La startup liderada por Juan Marcelo Paz presentó NovoDM, un biopolímero desarrollado para ofrecer una alternativa más segura y sustentable a un reactivo clave de la industria minera.

Premio Pilares Startup Challenge: la innovación de Novomines que busca transformar la flotación minera

Por Melisa Sbrocco