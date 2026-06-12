Préstamos para jubilados: cuánto pagás por un crédito de $7 millones y qué banco ofrece la tasa más baja

Los préstamos para jubilados continúan entre las alternativas más utilizadas para afrontar gastos personales, realizar compras importantes o reunir liquidez. En junio de 2026, varias entidades financieras mantienen líneas de crédito con condiciones específicas para quienes cobran una jubilación o pensión.

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Préstamos para jubilados: qué bancos los ofrecen, cómo pedirlos y cuál tiene la tasa más baja si pedís 5 millones

Las diferencias entre tasas, cuotas y montos finales a devolver pueden ser significativas. Por eso, comparar las opciones disponibles resulta clave antes de tomar una decisión.

Banco Nación ofrece préstamos para jubilados, pensionados y retirados que perciban sus haberes en la entidad. La línea permite solicitar hasta $50.000.000 y financiarlo en un plazo de hasta 72 cuotas .

La entidad aplica una TNA del 56% y una TEA del 72,92% . Para un préstamo de $7.000.000 a devolver en 24 meses , la cuota estimada sería de $488.600 mensuales. El monto total a devolver rondaría los $11.726.400 .

BBVA ofrece créditos para jubilados clientes del banco con financiación de hasta $40.000.000 y plazos de hasta 72 meses . Los préstamos cuentan con tasa fija y sistema francés de amortización.

La entidad informa una TNA del 70% y una TEA del 97,46%. En el caso de un préstamo de $7.000.000 a 24 meses, la cuota estimada asciende a $579.600 por mes. El total a devolver sería cercano a $13.910.400.

Banco Comafi

Banco Comafi dispone de préstamos para jubilados de hasta $10.000.000 y un plazo máximo de 60 meses. Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del cliente.

La entidad informa una TNA orientativa del 60% y una TEA del 79,62%. Tomando como referencia la cuota publicada para un crédito de $5 millones, un préstamo de $7.000.000 a 24 meses tendría una cuota aproximada de $552.336,81 mensuales. El monto total a devolver sería de alrededor de $13.256.083.

Pesos, billetes.jpg La diferencia entre bancos puede representar millones de pesos en el monto final.

Cuál es el banco con la cuota más baja para un préstamo de $7 millones

Tomando como referencia un plazo de 24 meses, Banco Nación presenta la cuota más baja entre las entidades relevadas, con un pago mensual estimado de $488.600. Le siguen Banco Comafi, con una cuota cercana a $552.336, y BBVA, con aproximadamente $579.600 por mes.

Antes de solicitar un crédito, conviene revisar las condiciones de cada banco, los requisitos de acceso y el costo total de la financiación para elegir la alternativa que mejor se adapte al presupuesto mensual.