Préstamos para jubilados: cuánto pagás por un crédito de $7 millones y qué banco ofrece la tasa más baja

Los préstamos para jubilados continúan entre las alternativas más utilizadas para afrontar gastos personales, realizar compras importantes o reunir liquidez. En junio de 2026, varias entidades financieras mantienen líneas de crédito con condiciones específicas para quienes cobran una jubilación o pensión.
Las diferencias entre tasas, cuotas y montos finales a devolver pueden ser significativas. Por eso, comparar las opciones disponibles resulta clave antes de tomar una decisión.
Qué bancos ofrecen préstamos para jubilados y cuánto se paga por un crédito de $7 millones
Banco Nación ofrece préstamos para jubilados, pensionados y retirados que perciban sus haberes en la entidad. La línea permite solicitar hasta $50.000.000 y financiarlo en un plazo de hasta 72 cuotas.
La entidad aplica una TNA del 56% y una TEA del 72,92%. Para un préstamo de $7.000.000 a devolver en 24 meses, la cuota estimada sería de $488.600 mensuales. El monto total a devolver rondaría los $11.726.400.
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Comparar tasas permite conocer cuánto cuesta realmente financiar $7 millones.
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BBVA ofrece créditos para jubilados clientes del banco con financiación de hasta $40.000.000 y plazos de hasta 72 meses. Los préstamos cuentan con tasa fija y sistema francés de amortización.
La entidad informa una TNA del 70% y una TEA del 97,46%. En el caso de un préstamo de $7.000.000 a 24 meses, la cuota estimada asciende a $579.600 por mes. El total a devolver sería cercano a $13.910.400.
Banco Comafi dispone de préstamos para jubilados de hasta $10.000.000 y un plazo máximo de 60 meses. Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del cliente.
La entidad informa una TNA orientativa del 60% y una TEA del 79,62%. Tomando como referencia la cuota publicada para un crédito de $5 millones, un préstamo de $7.000.000 a 24 meses tendría una cuota aproximada de $552.336,81 mensuales. El monto total a devolver sería de alrededor de $13.256.083.
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La diferencia entre bancos puede representar millones de pesos en el monto final.
Cuál es el banco con la cuota más baja para un préstamo de $7 millones
Tomando como referencia un plazo de 24 meses, Banco Nación presenta la cuota más baja entre las entidades relevadas, con un pago mensual estimado de $488.600. Le siguen Banco Comafi, con una cuota cercana a $552.336, y BBVA, con aproximadamente $579.600 por mes.
Antes de solicitar un crédito, conviene revisar las condiciones de cada banco, los requisitos de acceso y el costo total de la financiación para elegir la alternativa que mejor se adapte al presupuesto mensual.