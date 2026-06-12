12 de junio de 2026 - 10:39

Préstamos para jubilados: cuánto pagás por un crédito de $7 millones y qué banco ofrece la tasa más baja

Las entidades financieras mantienen líneas de crédito para jubilados con distintos montos, plazos de devolución y requisitos de acceso.

Las entidades ofrecen plazos de hasta 72 meses para devolver el crédito.

Las entidades ofrecen plazos de hasta 72 meses para devolver el crédito.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los préstamos para jubilados continúan entre las alternativas más utilizadas para afrontar gastos personales, realizar compras importantes o reunir liquidez. En junio de 2026, varias entidades financieras mantienen líneas de crédito con condiciones específicas para quienes cobran una jubilación o pensión.

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Algunas entidades permiten devolver el préstamo en hasta 72 cuotas fijas.

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Las diferencias entre tasas, cuotas y montos finales a devolver pueden ser significativas. Por eso, comparar las opciones disponibles resulta clave antes de tomar una decisión.

Qué bancos ofrecen préstamos para jubilados y cuánto se paga por un crédito de $7 millones

  • Banco Nación

Banco Nación ofrece préstamos para jubilados, pensionados y retirados que perciban sus haberes en la entidad. La línea permite solicitar hasta $50.000.000 y financiarlo en un plazo de hasta 72 cuotas.

La entidad aplica una TNA del 56% y una TEA del 72,92%. Para un préstamo de $7.000.000 a devolver en 24 meses, la cuota estimada sería de $488.600 mensuales. El monto total a devolver rondaría los $11.726.400.

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Comparar tasas permite conocer cuánto cuesta realmente financiar $7 millones.

Comparar tasas permite conocer cuánto cuesta realmente financiar $7 millones.

  • BBVA

BBVA ofrece créditos para jubilados clientes del banco con financiación de hasta $40.000.000 y plazos de hasta 72 meses. Los préstamos cuentan con tasa fija y sistema francés de amortización.

La entidad informa una TNA del 70% y una TEA del 97,46%. En el caso de un préstamo de $7.000.000 a 24 meses, la cuota estimada asciende a $579.600 por mes. El total a devolver sería cercano a $13.910.400.

  • Banco Comafi

Banco Comafi dispone de préstamos para jubilados de hasta $10.000.000 y un plazo máximo de 60 meses. Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del cliente.

La entidad informa una TNA orientativa del 60% y una TEA del 79,62%. Tomando como referencia la cuota publicada para un crédito de $5 millones, un préstamo de $7.000.000 a 24 meses tendría una cuota aproximada de $552.336,81 mensuales. El monto total a devolver sería de alrededor de $13.256.083.

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La diferencia entre bancos puede representar millones de pesos en el monto final.

La diferencia entre bancos puede representar millones de pesos en el monto final.

Cuál es el banco con la cuota más baja para un préstamo de $7 millones

Tomando como referencia un plazo de 24 meses, Banco Nación presenta la cuota más baja entre las entidades relevadas, con un pago mensual estimado de $488.600. Le siguen Banco Comafi, con una cuota cercana a $552.336, y BBVA, con aproximadamente $579.600 por mes.

Antes de solicitar un crédito, conviene revisar las condiciones de cada banco, los requisitos de acceso y el costo total de la financiación para elegir la alternativa que mejor se adapte al presupuesto mensual.

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