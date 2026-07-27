Georgieva respaldó el plan económico de Milei: "La confianza del mercado ha regresado"

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva , ratificó este lunes el respaldo del organismo al programa económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que la Argentina atraviesa un proceso de transformación que está dando resultados positivos.

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Durante una conferencia de prensa brindada junto al ministro de Economía, Luis Caputo , en el Palacio de Hacienda, la titular del FMI destacó la recuperación de la confianza de los mercados y sostuvo que el país está en condiciones de fortalecer sus reservas internacionales.

"Anticipamos que van a fortalecer las reservas de acá en adelante. La confianza del mercado ha regresado", afirmó Georgieva.

La economista búlgara también puso el foco en la desaceleración de la inflación y su impacto social. "Cuando la inflación baja, que es una presión para todos y para los pobres especialmente, lo vemos en el nivel de pobreza, que se ha reducido del 50 al 20 por ciento", señaló.

En ese sentido, definió el proceso que atraviesa la economía argentina como una transformación compleja, aunque con resultados alentadores. "La transformación es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza", expresó.

"Sigan comprando reservas"

Consultada sobre la situación del Banco Central y la acumulación de divisas, Georgieva fue contundente al recomendar que el Gobierno continúe fortaleciendo su posición externa. "Sigan comprando", respondió al ser consultada sobre la política de acumulación de reservas.

Uno de los momentos más relevantes de la conferencia llegó cuando la titular del FMI fue consultada sobre la posibilidad de que la Argentina vuelva a solicitar asistencia financiera al organismo. Georgieva descartó esa necesidad y sostuvo que el país está preparado para continuar el proceso sin nuevos desembolsos extraordinarios.

"No vemos la necesidad de que la Argentina tenga que volver a pedir un financiamiento del Fondo. Vemos cómo Argentina se preparó y su acumulación de reservas", afirmó.

Finalmente, reiteró su visión positiva sobre el rumbo económico. "Mi convicción es que el país va por el buen camino y no es necesario financiamiento externo", concluyó.

Las declaraciones de Georgieva se produjeron en el marco de su visita oficial a la Argentina, donde mantuvo una reunión con el ministro Luis Caputo. Su presencia en Buenos Aires representa un nuevo gesto de respaldo político e institucional del FMI hacia la administración de Javier Milei y al programa de estabilización económica que impulsa el Gobierno nacional.