Abren la venta de entradas para el Bootcamp Empresarial Mendoza 2026 con Pergolini y Melamed

El 23 de octubre se realizará la tercera edición del Bootcamp Empresarial Mendoza , el programa ejecutivo de capacitación impulsado por el Gobierno provincial junto con la Unión Industrial Joven (UIM) . El encuentro se desarrollará en el Hotel Sheraton Mendoza y se espera que reúna a 700 empresarios , directivos y referentes del sector productivo de toda la región de Cuyo.

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Bajo el lema "Una nueva agenda para el crecimiento" , la propuesta buscará ofrecer herramientas para fortalecer la gestión empresarial, impulsar la innovación y mejorar la competitividad de las organizaciones frente a los desafíos del actual contexto económico.

Entre los principales expositores ya confirmados figuran Mario Pergolini , referente en innovación y tecnología; Mai Pistiner , especialista en liderazgo y comunicación, y Alejandro Melamed , reconocido conferencista internacional sobre transformación organizacional y futuro del trabajo.

La organización informó que el Bootcamp está orientado a empresarios, emprendedores , ejecutivos y equipos de trabajo que busquen incorporar nuevas herramientas para hacer crecer sus organizaciones, profesionalizar procesos y adaptarse a un entorno de negocios en constante transformación.

El programa académico estará organizado en tres grandes ejes. El primero estará dedicado a la excelencia comercial y las ventas inteligentes , con contenidos vinculados al marketing, la inteligencia artificial , las estrategias comerciales y la toma de decisiones basada en datos.

El segundo abordará la optimización operativa y la eficiencia organizacional, con foco en productividad, rediseño de procesos, mejora continua y gestión del cambio.

Por último, el tercer bloque estará orientado a la evolución estratégica y el crecimiento sostenible, con conferencias sobre liderazgo, innovación, escalabilidad y desarrollo empresarial.

Ramiro Gómez

Networking y referentes nacionales

El Bootcamp se desarrollará entre las 15 y las 21.30 y combinará masterclasses, conferencias, paneles de empresarios y espacios de networking para promover el intercambio de experiencias entre referentes del sector privado.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa busca consolidar a Mendoza como un polo de innovación y desarrollo empresarial, promoviendo la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de gestión que contribuyan a fortalecer la competitividad de las empresas.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma oficial del evento. En los próximos días se anunciará el programa completo de actividades y el resto de los disertantes que integrarán esta tercera edición del encuentro empresarial. Todas las novedades sobre el Bootcamp, la agenda de actividades y los expositores podrán consultarse en la cuenta oficial de Instagram @bootcampmendoza.