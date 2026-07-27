Abren la venta de entradas para el Bootcamp Empresarial Mendoza 2026 con Pergolini y Melamed

El 23 de octubre se realizará la tercera edición del Bootcamp Empresarial Mendoza, el programa ejecutivo de capacitación impulsado por el Gobierno provincial junto con la Unión Industrial Joven (UIM). El encuentro se desarrollará en el Hotel Sheraton Mendoza y se espera que reúna a 700 empresarios, directivos y referentes del sector productivo de toda la región de Cuyo.
Bajo el lema "Una nueva agenda para el crecimiento", la propuesta buscará ofrecer herramientas para fortalecer la gestión empresarial, impulsar la innovación y mejorar la competitividad de las organizaciones frente a los desafíos del actual contexto económico.
Entre los principales expositores ya confirmados figuran Mario Pergolini, referente en innovación y tecnología; Mai Pistiner, especialista en liderazgo y comunicación, y Alejandro Melamed, reconocido conferencista internacional sobre transformación organizacional y futuro del trabajo.
Capacitación para empresas y emprendedores
La organización informó que el Bootcamp está orientado a empresarios, emprendedores, ejecutivos y equipos de trabajo que busquen incorporar nuevas herramientas para hacer crecer sus organizaciones, profesionalizar procesos y adaptarse a un entorno de negocios en constante transformación.
El programa académico estará organizado en tres grandes ejes. El primero estará dedicado a la excelencia comercial y las ventas inteligentes, con contenidos vinculados al marketing, la inteligencia artificial, las estrategias comerciales y la toma de decisiones basada en datos.
El segundo abordará la optimización operativa y la eficiencia organizacional, con foco en productividad, rediseño de procesos, mejora continua y gestión del cambio.
Por último, el tercer bloque estará orientado a la evolución estratégica y el crecimiento sostenible, con conferencias sobre liderazgo, innovación, escalabilidad y desarrollo empresarial.
Networking y referentes nacionales
El Bootcamp se desarrollará entre las 15 y las 21.30 y combinará masterclasses, conferencias, paneles de empresarios y espacios de networking para promover el intercambio de experiencias entre referentes del sector privado.
Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa busca consolidar a Mendoza como un polo de innovación y desarrollo empresarial, promoviendo la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de gestión que contribuyan a fortalecer la competitividad de las empresas.
Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma oficial del evento. En los próximos días se anunciará el programa completo de actividades y el resto de los disertantes que integrarán esta tercera edición del encuentro empresarial. Todas las novedades sobre el Bootcamp, la agenda de actividades y los expositores podrán consultarse en la cuenta oficial de Instagram @bootcampmendoza.