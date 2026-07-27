Elecciones PASO en Mendoza: el oficialismo las sostiene, pero no descarta aplicar un cambio importante

El debate por la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional comenzó a tener su impacto en Mendoza, donde afloran diferencias dentro de la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza . Mientras el gobernador Alfredo Cornejo ratificó la continuidad de la herramienta electoral en el plano provincial, dentro de la UCR admiten que podrían impulsarse modificaciones, especialmente respecto de la obligatoriedad del voto .

La discusión se da luego de que el presidente Javier Milei anunciara el envío al Congreso de un proyecto para eliminar las PASO nacionales , iniciativa que cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza y que abrió un nuevo debate sobre el futuro del sistema electoral en las provincias.

En Mendoza, el presidente de la Cámara de Diputados y titular de la UCR Mendoza , Andrés Lombardi , se refirió a los cuestionamientos que surgieron desde sectores identificados con el diputado nacional Luis Petri (LLA) , donde consideran que, si las PASO dejan de existir a nivel nacional, debería evaluarse una decisión similar en la provincia.

En este sentido, comentó en conferencia de prensa: "Creo que ese tema lo tenemos que conversar seriamente . Nosotros hemos sido claros en que las PASO han mejorado el sistema electoral y, fundamentalmente, la oferta electoral" .

El dirigente radical remarcó además una diferencia con el esquema nacional al señalar que "a diferencia de lo que sucede en la Nación, en la provincia no se usan fondos públicos para financiar las campañas electorales, que sí lo tiene la ley nacional. Deberíamos evaluarlo ".

Concretamente en la provincia existe financiamiento estatal para espacios publicitarios en medios de comunicación, en igualdad de condiciones a todas las opciones electorales. En cambio, la Nación transfiere aportes presupuestarios directos en efectivo a cada agrupación política para el financiamiento de campaña.

La alternativa para mantener las elecciones PASO

En ese marco, abrió la puerta a una eventual modificación del sistema vigente. "Otra alternativa es sacarle la obligatoriedad, que sean abiertas y simultáneas. Pero, en principio, seguimos sosteniendo las PASO como un sistema que ha servido para mejorar la oferta electoral", sostuvo.

Una postura similar había expresado el viernes pasado el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien también planteó la necesidad de revisar el calendario electoral y sostuvo que no resulta conveniente repetir un año con una sucesión de elecciones como ocurrió en 2023.

El presidente de la UCR Mendoza, Andrés "Peti" Lombardi. Archivo Prensa UCR

"Que la gente no tiene ganas de votar siete veces en el año es real. Tenemos que buscar un punto en común, que no sean las cúpulas partidarias las que definan candidatos, sino que la ciudadanía activa esté en el proceso democrático, sin que sea un costo más grande para el Estado y sin que estén yendo siete veces a votar en el año", expresó el funcionario.

Las declaraciones se producen en medio de un debate interno que atraviesa a Cambia Mendoza. Mientras el cornejismo considera que las primarias siguen siendo una herramienta útil para ordenar la competencia y ampliar la participación ciudadana, en el petrismo creen que el nuevo escenario político, con el impulso del Gobierno nacional para eliminarlas, obliga a revisar el sistema electoral mendocino.

El debate por las colectoras

Consultado sobre la posibilidad de habilitar colectoras como alternativa al sistema de PASO, Lombardi consideró que "puede ser una alternativa en el medio".

"Esas especies de colectoras permiten que, de esa competencia electoral entre quienes son los legisladores que representan a un frente, se definan en una elección general", manifestó, aunque aclaró que se refería particularmente al esquema nacional.

No obstante, el dirigente radical insistió en que la prioridad sigue siendo sostener un mecanismo que permita ampliar la oferta electoral y evitar que las candidaturas queden exclusivamente en manos de las conducciones partidarias.