Política en Off: se viene el "mundial" de las elecciones, la guerra de los mates y un opositor llega a la jefatura de la Corte

Se termina el alucinante mundial de fútbol y después de la euforia y placeres prodigados por la Scaloneta en estas últimas semanas llega el momento de saber, en términos futbolísticos, cuándo encarará la política mendocina su gran torneo: las elecciones 2027.

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La sospecha en el radicalismo mendocino es que el gobernador Alfredo Cornejo no está apurado y estirará la previa unos cuantos meses más, para observar cómo miden en las encuestas sus preferidos para la gobernación. O sea, los ministros de la gestión lanzados, Tadeo García Zalazar y Natalio Mema , más el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi , quien todavía no ha dicho que quiera ser candidato a gobernador pero se posiciona para algún puesto en el próximo turno electoral.

En otro costado radical, se frota las manos ansioso el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez , cuyo deseo es superar a los aspirantes " naturales " del núcleo cornejista en los sondeos -hoy mide más que ellos- para posicionarse en forma definitiva como quien competirá en una PASO con el crédito de La Libertad Avanza , el diputado nacional Luis Petri , quien parece un adversario seguro para quien sea el elegido de la UCR.

El mate con la mayoría de los precandidatos a gobernador del oficialismo: Ulpiano Suárez, Luis Petri, Natalio Mema y Tadeo García Zalazar. Foto: creación de la IA Gemini.

El peronismo, por su lado, es una gran incógnita en términos electorales, más allá de que el intendente de Maipú Matías Stevanato resulte una especie de candidato natural de la oposición. "Es más importante formular la propuesta que poner un nombre", aclaran en su entorno, para bajar la expectativa.

Como en todo campeonato, no sabremos cómo les puede ir a los jugadores hasta que salgan a la cancha. Pero las elecciones del año que viene ya están instaladas en la agenda y ese momento está por llegar.

La guerra de los mates

Luis Petri, en materia electoral, está decidido a construir su candidatura desde arriba hacia abajo. Por eso arrancó la última semana con un video para sus redes que lo mostraba como un hombre de campo reflexionando sobre el futuro y ofreciendo una respuesta a sus propios pensamientos.

Al protagonista del video se lo nota un poco preocupado, pero algo lo tranquiliza: está decidido en materia de elecciones. Por eso, en esa ficción, ceba un mate que tiene talladas las inscripciones "Milei 2027", "Presidente" y "VLLC" (Viva La Libertad Carajo). De fondo suena el cantante Wos y su hit ligado al mundial 2022 "Arrancármelo", de donde intuimos que la frase más importante para el diputado sanmartiniano es "no me pidas que no vuelva a intentar".

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Ahora bien, la cuidada producción audiovisual que armó Petri para catapultar su propia candidatura a gobernador provocó una reacción mucho más artesanal y de tono humorístico por parte del intendente de la Capital Ulpiano Suárez, quien publicó por su lado una foto cebándose un mate mucho menos producido que el del libertario.

"Miren qué mate (tapa de termo)", decía el texto que acompañaba la imagen que se vio en el estado de Whatsapp del candidato radical, quien no pierde ninguna oportunidad de diferenciarse para provocar un duelo con Petri en la alianza oficialista.

Complicaciones por la UCR en el Este

Días atrás se realizó una reunión para empezar a organizar las candidaturas que presentará el radicalismo mendocino en el Este el año que viene. Se sabe que esa zona de la provincia tiene un coordinador con poderes especiales: el intendente de Junín, Mario Abed.

Hubo otras personalidades importantes en el mitin y habrían participado algunos presuntos candidatos departamentales para 2027, como Hernán Amat (Rivadavia) y Leo Fernández (Santa Rosa). Eso sí, también hubo faltazos: se dice que no acudieron referentes de San Martín y La Paz.

El radicalismo controla solamente dos departamentos del segundo distrito, San Martín y Junín, y que uno de ellos haya faltado a la cita generó cierta preocupación ¿Un síntoma precoz de que habrá interna por las candidaturas oficialistas en ese lugar?

No es menor el departamento que lleva el nombre del gran libertador. Después de una larga e ininterrumpida sucesión de gestiones peronistas, el radicalismo recuperó San Martín en 2019 y lo retuvo en 2023. Pero el intendente Raúl Rufeil no tendrá reelección el año que viene y hay unos cuantos anotados para la sucesión.

En esta sección ya hemos contado que una de las presuntas candidatas es la subsecretaría de Infraestructua Marité Badui, quien responde al cornejismo, pero no se sabe a quién va a bendecir el propio intendente saliente, entre otros dirigentes con peso en el departamento.

Libertarios sin selfie con Milei

Esta semana los legisladores de La Libertad Avanza tuvieron una reunión con el presidente de la Nación, Javier Milei, en la Casa Rosada. Fue la segunda del mes, ya que la primera se había realizado el 1 de julio. Allí se empezó a delinear la estrategia política del oficialismo nacional tras la renuncia del exjefe de gabinete Manuel Adorni.

El formato fue una especie de clase en la cual Milei presentó el proyecto de reforma del Banco Central.

Una de las diferencias entre los dos encuentros es que la primera tuvo algunas fotos del Presidente con sus diputados y senadores, quienes difundieron esas postales en sus redes sociales para confirmar su militancia de la causa libertaria. Pero esta vez, al parecer, no hubo una instancia en la que la gente del Congreso pudiera llevarse la deseada selfie.

Esto se notó en las redes sociales de los diputados nacionales por Mendoza del partido libertario. En todos los posteos referidos al encuentro de esta semana se repitieron las mismas escasas fotos que distribuyó Presidencia de la Nación, una de ellas de Milei al lado de una pizarra con garabatos poco comprensibles, y hasta algunos mensajes de las redes llevaron textos parcialmente replicados entre sí.

Fueron los casos de Facundo Correa Llano y Julieta Metral, quienes eligieron la misma frase de arranque para la comunicación: "Hoy participé de una reunión de trabajo encabezada por el presidente Javier Milei". Todo indica que Metral directamente copió el enunciado del presidente de la Libertad Avanza Mendoza y lo repitió en su perfil.

Hoy participé de una reunión de trabajo encabezada por el presidente @JMilei , junto a diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza, en Casa Rosada.



Avanzamos en los lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA para que el Banco Central tenga una única… pic.twitter.com/0eo6Utj9GT — Julieta Metral Asensio (@JulietaMetral) July 13, 2026

La restrictiva comunicación del encuentro despierta sospechas ¿No les dejaron usar el celular en la reunión de la Rosada? Lo cierto es que, más allá de las imágenes, tampoco hubo en las redes de los representantes mendocinos información demasiado precisa o detallada de la reunión.

Un opositor al poder en la Corte

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia Mario Adaro fue candidato a presidente en la última renovación de autoridades, a fines del año pasado. Pero no le fue bien: la mayoría de sus pares optaron por elegir para el puesto a Dalmiro Garay, quien de ese modo accedió a su cuarto mandato consecutivo.

El exfuncionario peronista tampoco consiguió otro cargo de conducción, ya que el acuerdo interno permitió que Omar Palermo se quedara con la vicepresidencia primera y Julio Gómez se convirtió en vicepresidente segundo, conformando junto a Garay la Sala Administrativa que conducirá el Tribunal hasta fines de 2027.

Mario Adaro, Ministro de la Suprema Corte junto a Laura Rez Masud En La Cima Marcelo Álvarez / Los Andes

Adaro y José Valerio, otrora aliado de los ministros filoradicales, quedaron un poco solos en el bando opositor del alto tribunal. Y dicen que Adaro le genera tanta desconfianza al oficialismo judicial que siempre procuran mantenerlo alejado de los puestos de decisión. Sin embargo, en los próximos días, el esquema de licencias del Poder Judicial le dará una oportunidad de liderar.

En efecto, Adaro será presidente del alto tribunal en un breve periodo que irá desde el martes 21 hasta el viernes 24 de julio, los cuatro últimos días de la feria judicial de invierno ¿Hará notar durante este breve lapso un estilo diferente de conducción?