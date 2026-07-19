Intendentes sin reelección: quiénes son los candidatos que aspiran a "heredar" municipios en 2027

En gran parte de los municipios mendocinos ya comenzó una carrera silenciosa y se trata de quienes serán los " herederos póliticos " de aquellos intendentes que dejen su cargo en 2027. Si bien falta un poco más de un año para las elecciones generales, las danza de nombres ya están circulando en los pasillo de las municipalidades.

El año que viene sies intendentes no podrán reelegirse porque la Constitución les impide volver a competir. Luego hay dos casos que por decisión propia optaron por ceder el lugar y que lo continué alguién de su propio equipo. El principal recambio tendrá un impacto especial en el Segundo Distrito Electoral .

Allí se concentran la mayoría de las comunas que cambiarán de liderazgo: Maipú, San Martín, Santa Rosa y La Paz deberán estrenar intendente, mientras que en Junín y Rivadavia sus actuales jefes comunales decidieron no buscar un nuevo mandato.

A ese escenario se suma un bonus track de alto voltaje político: San Rafael , donde Omar Félix todavía no define si irá por la reelección y donde Cambia Mendoza ya resolvió que hará una apuesta fuerte para intentar recuperar uno de los pocos bastiones peronistas que conserva la provincia.

En la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez transita su último mandato y el radicalismo ya empezó a discutir quién será el encargado de defender uno de sus principales bastiones.

La principal novedad es que volvió a instalarse con fuerza el nombre del senador nacional Rodolfo Suarez. El exgobernador ya condujo la Capital durante seis años y, si finalmente decide regresar, la comuna quedaría bajo la conducción de la familia Suarez desde 2014.

La otra dirigente con peso propio es la también senadora nacional Mariana Juri, mientras que el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Rubio, aparece algunos casilleros más atrás en la carrera sucesoria.

Maipú: las cartas para sostener cuatro décadas de peronismo

Maipú representa uno de los desafíos más importantes para el peronismo. Desde el regreso de la democracia nunca perdió la conducción del municipio y Matías Stevanato deberá elegir quién intentará mantener esa hegemonía.

Entre los nombres que circulan aparece el secretario de Gobierno, Juan Pablo Yapura, uno de los funcionarios de mayor confianza del intendente. También el senador provincial Matías Montes, otro dirigente del riñón político de Stevanato, y el concejal Emiliano Sallei, exdirector de Deportes.

En Cambia Mendoza también comenzaron los movimientos. Mauricio Pinti Clop, actual gerente general de EMESA, volvería a buscar la candidatura, mientras que la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, también aparece como una de las dirigentes con intenciones de competir.

La funcionaria integra el espacio del senador Néstor Majul, por lo que no se descarta una nueva interna entre ambos sectores, similar a la de las PASO de 2023, cuando Pinti Clop se impuso con el 54,94% frente al 37,53% obtenido por Majul.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato junto al concejal Emiliano Sallei y al senador provincial, Matías Montes.

San Martín: una interna que el radicalismo mira con atención

En San Martín, Raúl Rufeil tampoco podrá renovar su mandato y el oficialismo provincial observa con atención cómo evolucionará la disputa interna.

Dentro del esquema cornejista aparecen el secretario de Gobierno, Mauricio Petri, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí. Ambos forman parte del armado que responde al gobernador Alfredo Cornejo y son considerados dirigentes con proyección para suceder al actual intendente.

Sin embargo, también aparece Walter Sar Sar. El actual concejal es del círculo de confianza de Rufeil y fue su secretario de Legal y Técnica. Otro nombre que gana espacio es el del concejal Cristian Milio. Tras haber integrado La Unión Mendocina en 2023, hoy mantiene vínculos con el PRO y está cercano al sector que responde a Luis Petri.

En la conducción provincial de la UCR admiten que la preocupación pasa por evitar una interna demasiado áspera que pueda poner en riesgo la continuidad del proyecto político iniciado en 2019 en un departamento que supera los 98.000 electores.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil junto con la subsecretaria de Infraesctructura y Desarrollo Territorial, Martié Baduí.

Santa Rosa: la continuidad del liderazgo de Flor Destéfanis

La sucesión en Santa Rosa aparece estrechamente ligada al liderazgo de Flor Destéfanis. Dentro del oficialismo reconocen que la intendenta logró concentrar el poder político del departamento y que buena parte de la dirigencia se identifica como "florista".

Los nombres que más consenso reúnen son dos. Por un lado, Diego Foco, pareja de la intendenta y dirigente al que muchos consideran el garante de la continuidad del proyecto político. Por otro, la actual concejal Magdalena Azcurra, exsecretaria de Gobierno y una de las colaboradoras más cercanas de Destéfanis.

En el radicalismo volvería a competir Leonardo Fernández, actual director de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente, quien ya enfrentó a Destéfanis en las elecciones de 2023. Mientras tanto, tampoco descartan una nueva candidatura de Deborah Quiroga, referente de Ahora Santarrosinos.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis junto a su pareja Diego Foco.

La Paz: PJ y la UCR empiezan a acomodarse

Fernando Ubieta también deberá dejar el municipio y el peronismo ya analiza varios nombres para conservar el departamento. Entre los posibles sucesores aparecen la exsenadora provincial Cristina Gómez, el director de Educación Joselo Gimenes, el exconcejal Carlos "Carlitos" Raed y el presidente del Concejo Deliberante, Alberto "Beto" Roza.

Precisamente Roza es quien parece haber ganado terreno en las últimas semanas. Según pudo reconstruir Los Andes, ya mantuvo conversaciones con Ubieta donde dejó en claro su intención de competir.

En la oposición, el radicalismo quiere recuperar un departamento que gobierna el PJ desde 2019. El nombre con mayor trayectoria es el del director del Hospital Arturo Illia, Gustavo "Taca" Pinto, quien ya fue intendente en tres oportunidades. También aparecen la concejal Ana Sol Pinto y el presidente de la UCR departamental, Darío Blanco.

Los que decidieron no renovar

Aunque la ley les permite competir por un nuevo mandato, Mario Abed, en Junín, y Ricardo Mansur, en Rivadavia, ya resolvieron que no buscarán la reelección y trabajan en la construcción de sus respectivos sucesores.

En Junín, Abed anunció a comienzos de año que dejará la actividad política para dedicarse a su familia y a sus proyectos personales. Mientras tanto, mantiene una competencia silenciosa entre el senador provincial y presidente de la UCR local, David Sáez y el concejal Mario Ana.

Quienes conocen el día a día del municipio aseguran que el intendente alterna a ambos dirigentes en reuniones y actividades para evitar que alguno crea asegurada la candidatura. En paralelo, también aparece el nombre de la senadora provincial y vicepresidenta de La Libertad Avanza Mendoza, Alejandra Gómez.

El intendente de Junín, Mario Abed junto a los senadores David Saez y Natalia Rabite.

En Rivadavia, la decisión de Mansur está vinculada a los problemas de salud que atravesó tras sufrir un ACV en 2025. Dentro del oficialismo municipal, los principales nombres son Andrés Mansur, secretario de Desarrollo Humano e hijo del intendente, y Luis García Llauró, presidente del Concejo Deliberante, quien condujo el municipio durante la recuperación del jefe comunal.

En Sembrar sostienen que ambos representan la continuidad del espacio y destacan que buena parte de la estructura política está integrada por dirigentes menores de 40 años.

Del lado de Cambia Mendoza vuelven a sonar Hernán Amat y Mauricio Di Cesáre, protagonistas de la interna radical de 2023, aunque esta vez reconocen que el clima interno es mucho más ordenado. En La Libertad Avanza aparecen la senadora Alejandra Gómez, el concejal Diego Jofré y la titular local del PAMI, Alejandra Arenas.

Bonus track: San Rafael, la apuesta de Cambia Mendoza

Si hay un departamento que concentra buena parte de la atención del oficialismo provincial, ese es San Rafael. Allí todavía persiste una incógnita central: Omar Félix aún no confirmó si buscará un nuevo mandato o si abrirá la puerta a una renovación dentro del peronismo. Mientras el intendente prioriza el ordenamiento interno antes de tomar una decisión electoral, los nombres comenzaron a multiplicarse.

Dentro del PJ aparecen el senador provincial Mauricio Sat, el concejal Francisco Perdigues y el secretario de Hacienda, Sebastián Sáenz, aunque en las últimas semanas trascendió que este último habría descartado una candidatura. Tampoco falta quien imagina un regreso de Emir Félix si finalmente su hermano decide no competir.

La vicegobernadora, Hebe Casado, junto al diputado provincial Franco Ambrosini.

En Cambia Mendoza el escenario también está abierto, aunque con una decisión tomada: el oficialismo provincial pretende llegar con un solo candidato competitivo para no dividir el voto opositor. La primera en blanquear su pretensiones fue la vicegobernadora Hebe Casado, como adelantó Los Andes, analiza competir por la intendencia

Por el lado de la UCR, aparece el diputado provincial Franco Ambrosini, quien contaría con el apoyo del historico dirigente Ernesto Sánz y de una gran parte del cornejismo. También están el concejal Adrián Reche, el senador provincial Leonardo Yapur, Francisco Mondotte.

Acá también hay que sumar al diputado libertario Nicolás De Pedro Buttini. Mientras que por el "petrismo" están el exdiputado nacional Federico Zamarbide y el excomisario Rafael Videla.