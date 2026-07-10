Stevanato replica en Maipú los salarios congelados de Capital: esto harán los demás intendentes del Gran Mendoza

El primer semestre de 2026 marcó un descenso generalizado de los ingresos en los municipios, tanto por la disminución de la coparticipación federal como por la baja en la cobrabilidad de las tasas. En el Gran Mendoza , las seis comunas reportaron retrocesos y, en el caso de Maipú , el impacto fue especialmente fuerte: la cobrabilidad cayó a un histórico 20% en junio . En ese contexto, el intendente Matías Stevanato resolvió avanzar con un ajuste sobre la estructura política del municipio.

Según pudo saber Los Andes , el plan contempla una reducción del 20% de los cargos políticos , el congelamiento de los salarios de los funcionarios por tiempo indeterminado y un recorte del 20% de los gastos corrientes .

Desde la comuna de Maipú señalaron que las medidas "combinan decisiones de orden interno con beneficios orientados a la comunidad , buscando consolidar una administración más eficiente y cercana".

Respecto de la reducción de cargos políticos, indicaron que forma parte de "una estrategia de reorganización administrativa que busca optimizar el funcionamiento del Estado municipal y priorizar la asignación de recursos hacia los servicios y programas destinados a la comunidad".

Obras en Maipú. Imagen ilustrativa/archivo Prensa Maipu

Además del congelamiento de los salarios de los funcionarios políticos, el municipio dispuso una reducción del 20% de los gastos corrientes.

"A estas acciones se suma la optimización de la aplicación de recursos en los distintos programas municipales que actualmente se encuentran en ejecución. El objetivo es mejorar la eficiencia de cada iniciativa, asegurando que las inversiones tengan un impacto directo en los vecinos y en el desarrollo del departamento", sostuvo la comuna a través de un comunicado.

Caída en la recaudación y planes de regularización en Maipú

Tal como informó Los Andes, Maipú aplicó un incremento del 27% en las tasas municipales en abril pasado para el resto de 2026, lo que llevó las boletas de una vivienda tipo IPV, con los servicios de agua y cloacas incluidos, de un promedio de $17.000 a $21.000.

La cobrabilidad ya había mostrado signos de deterioro durante el primer bimestre, cuando se ubicó por debajo del 37%, pero en junio descendió hasta un 20%, el nivel más bajo registrado por la comuna. En otras palabras, ocho de cada diez contribuyentes no abonaron sus tasas municipales.

En ese escenario, el intendente resolvió avanzar con el ajuste político y, en paralelo, lanzó un plan de regularización de deudas que permitirá a los vecinos cancelar obligaciones mediante un esquema de hasta 12 cuotas sin interés de financiación.

La iniciativa busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y acompañar la situación económica de los contribuyentes, según informó el municipio.

Además, se puso en marcha un régimen de regularización de construcciones y empadronamiento mediante un trámite simplificado, con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos, facilitar la formalización de inmuebles y brindar mayor seguridad jurídica a los vecinos.

Qué hacen los otros intendentes del Gran Mendoza

La decisión de Stevanato se suma a la adoptada días atrás por el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, quien resolvió congelar por seis meses los salarios del intendente, funcionarios y concejales oficialistas como parte de un paquete de medidas de austeridad.

Sin embargo, el resto de los jefes comunales del Gran Mendoza descartó replicar esa iniciativa. En Godoy Cruz, el intendente Diego Costarelli sostuvo que previeron en noviembre pasado "una política integral de previsibilidad y austeridad financiera" con congelamiento de la planta del personal, además de "recortes y unificación de áreas".

El intendente sostuvo que esto permitió mantener "paritarias cuatrimestrales enfocadas en resguardar el poder adquisitivo de los empleados municipales y garantizar la prestación de los servicios esenciales." Además resaltó que este plan evitó que debieran solicitar adelantos de coparticipación como hicieron otras comunas como Capital y Las Heras, puntualmente.

"Es importante destacar que los acuerdos paritarios recientes han incluido bonos no remunerativos orientados exclusivamente a los trabajadores, excluyendo de este beneficio al personal jerárquico y funcionarios", dijo sobre los salarios.

Los intendentes Matías Stevanato (Maipú), Ulpiano Suárez (Capital) y Esteban Allasino (Luján) Archivo Los Andes

En Guaymallén, la gestión de Marcos Calvente (UCR) aseguró que la comuna ya viene aplicando criterios de austeridad desde el inicio de la gestión. Recordaron que se eliminó 70 cargos políticos en febrero de 2025, una reducción equivalente al 25% de la planta de funcionarios que tenía el municipio en ese momento.

A esa decisión se sumó una disminución del 60% de los cargos políticos del Concejo Deliberante, medida que, según indicaron, permitió un ahorro cercano a los $500 millones anuales, recursos que fueron destinados a inversiones en seguridad vial para afrontar el control por la megaobra en el Acceso Este

En Las Heras, voceros del intendente Francisco Lo Presti (UCR) precisaron que los funcionarios percibieron un incremento del 0,4% en los salarios correspondientes al mes de mayo y aclararon que "no hay grandes variaciones salariales porque el salario está atado al gobernador y los legisladores provinciales". De ese modo descartaron congelamientos.

Por su parte, en Luján de Cuyo, desde el entorno del intendente Esteban Allasino (PRO) destacaron que el municipio mantiene un programa permanente de eficiencia administrativa y equilibrio fiscal, aunque descartó avanzar con un congelamiento de haberes para la planta política.

"Creemos en una gestión que planifica antes que improvisa. Por eso, las decisiones vinculadas a la administración de los recursos no responden a una coyuntura, sino a una planificación sostenida que venimos llevando adelante desde el inicio de la gestión", aseguraron.

La caída de la recaudación golpea a los municipios

El ajuste anunciado por Maipú se da en un contexto de fuerte deterioro de la cobrabilidad de las tasas municipales en Mendoza. Según los datos relevados por Los Andes, la mayoría de las comunas registró una disminución en el cumplimiento de pago durante el primer semestre.

El caso más crítico es el de Maipú, donde la cobrabilidad cayó hasta un 20% en junio, mientras que en Las Heras el nivel de cumplimiento pasó del 53% al 28% en pocos meses. En Godoy Cruz, el porcentaje de contribuyentes que paga en término descendió del 80% registrado durante el primer bimestre —impulsado por el pago anual— a un rango de entre 55% y 60%.

En Capital, la cobrabilidad retrocedió del 70% al 67,5%, mientras que Luján de Cuyo informó una caída real del 12% en la recaudación respecto del mismo período de 2025, pese a mantener uno de los niveles de cumplimiento más altos, cercano al 73%.

El escenario también alcanza a otros departamentos. En Tunuyán, el municipio reconoció que tanto la recaudación como la coparticipación acumulan una baja superior al 10%, mientras que San Rafael reportó una disminución cercana al 10% en la tasa de Comercio.

La combinación de una menor actividad económica, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de las tasas municipales explica, según los intendentes, un escenario que obligó a varias comunas a revisar sus gastos y a lanzar planes de regularización para intentar recuperar parte de los ingresos.