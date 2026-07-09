9 de julio de 2026 - 21:25

El fuerte enfrentamiento entre Caruso Lombardi y un diputado kirchnerista: "Andá a laburar vago"

El diputado nacional Aldo Leiva inició la discusión tras afirmar que Caruso Lombardi es un “vende humo” que “espera que Argentina pierda”. El exentrenador regresó al estudio y se prendió fuego.

El cruce televisivo entre Caruso Lombardi y el diputado Aldo Leiva.

El cruce televisivo entre Caruso Lombardi y el diputado Aldo Leiva.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Recordando viejas épocas del fútbol argentino, Ricardo Caruso Lombardi protagonizó un picante cruce televisivo con el diputado nacional kirchnerista Aldo Leiva, luego de criticar el rendimiento de la Selección Argentina contra Egipto pese a su histórica clasificación a cuartos de final del Mundial 2026.

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El episodio ocurrió durante el programa A Dos Voces, por TN, cuando el debate pasó del análisis futbolístico a la política. Sin charla previa, la discusión en caliente escaló rápidamente y terminó en insultos, chicanas y acusaciones personales. El conductor tuvo que cortar la escena.

Discusión entre Caruso Lombardi y el diputado K

Todo comenzó cuando Leiva acusó al exentrenador de "vender humo" y de esperar una eliminación de Argentina para justificar sus críticas. Eso desató la reacción de Caruso, quien ya no era parte de la mesa, pero que volvió al estudio central para defender su persona.

Si bien ya se había retirado del estudio, el exdirector técnico regresó para responderle al legislador. "¿A quién le ganaste? ¿A vos quién te conoce?", lanzó el exentrenador mientras el intercambio iba ganando cada vez más tensión.

Leiva respondió con otra descalificación y apuntó contra la carrera de Caruso. "¿Por qué no te fuiste a dirigir afuera? Porque nadie te quiso llevar", le dijo. El entrenador retrucó con ironía: "Si te veo, te pido una coca. Tenés una pinta de mozo increíble".

La pelea dejó de girar en torno al fútbol cuando el diputado respondió que ocupaba una banca en el Congreso. Entonces, Caruso cuestionó a la dirigencia política y aseguró: "Vos vivís del Estado. Laburen para el país, vagos. Yo laburé 34 años en el fútbol argentino".

Leiva volvió a responder y le recordó. "Vos no pudiste llegar porque nadie te votó, tratá de laburar un poco", le lanzó, además de mencionar un viejo episodio ocurrido tras un programa de televisión.

Con ambos hablando al mismo tiempo e interrumpiéndose de forma permanente, el conductor decidió dar por terminado el intercambio y continuar con el desarrollo del programa.

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