Tras el desplante del 25 de Mayo, Milei fue a abrazar a Jorge Macri y sellaron la reconciliación en el Tedeum del 9 de Julio

El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , protagonizaron este jueves un gesto de acercamiento político al saludarse afectuosamente durante el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia , celebrado en la Catedral Metropolitana.

El mensaje de Cornejo tras participar de la vigilia por el Día de la Independencia junto a Milei en Tucumán

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La imagen contrastó con la registrada el 25 de mayo de 2025 , cuando el mandatario nacional evitó saludar a Macri al ingresar al templo y lo dejó con la mano extendida, en una escena que reflejó el distanciamiento entre ambos.

Más de un año después, el vínculo parece haber cambiado. Al llegar a la Catedral, Milei abrazó al jefe de Gobierno porteño y compartió un breve intercambio antes del inicio de la ceremonia religiosa.

El acercamiento continuó minutos después, cuando el Presidente se acercó nuevamente a Jorge Macri, quien se encontraba acompañado por su esposa, la periodista Belén Ludueña , y por el hijo de ambos, Vito .

En ese momento, Milei felicitó a la pareja por el reciente nacimiento del bebé y compartió un saludo distendido, en una imagen que evidenció un clima mucho más cordial que el de meses atrás.

El gesto fue interpretado como una señal de distensión entre ambos dirigentes, luego de un período marcado por tensiones políticas y cruces públicos. La escena no pasó desapercibida durante la ceremonia religiosa y dejó una de las postales políticas del Tedeum por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

La vigilia en Tucumán

Antes de regresar a Buenos Aires, Milei encabezó los actos centrales por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde el Gobierno reunió a una docena de gobernadores que mantienen diálogo con la administración nacional.

Entre los mandatarios presentes estuvieron el anfitrión Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes participaron de la tradicional vigilia por los 210 años de la firma del Acta de la Independencia.

La actividad formó parte de la agenda oficial organizada por la Casa Rosada para conmemorar una de las fechas más significativas del calendario patrio, en un escenario marcado por las negociaciones políticas entre el Gobierno nacional y las provincias.