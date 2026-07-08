Cornejo se anticipó a una negociación con Milei y confirmó que seguirán las PASO en Mendoza

El Gobierno provincial ya fijó cuál es su postura sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Mendoza . Sin un anuncio institucional ni mayores explicaciones, el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que la provincia no suspenderá las elecciones primarias.

Cornejo viaja esta tarde a Tucumán para sumarse a la foto del consenso junto a Milei y otros 11 gobernadores

La definición llegó en el marco de una reunión que el mandatario mantuvo en la Casa de Gobierno con el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg , quien visita la provincia para avanzar en la implementación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Durante ese encuentro, el diplomático consultó a Cornejo sobre el escenario político argentino y mendocino, y fue allí donde el gobernador fijó la posición del Ejecutivo.

" En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias ", afirmó. Al mismo tiempo, dejó abierta la puerta a una eventual discusión sobre otros aspectos del sistema electoral al señalar que "puede haber otras modificaciones, pero no suspenderlas".

La forma elegida para comunicar esa definición también llamó la atención. El Gobierno no realizó una presentación específica sobre una eventual reforma política, no difundió un proyecto ni explicó cuáles podrían ser esas modificaciones a las que aludió el gobernador.

La tarea de ampliar la postura oficial quedó en manos del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. El funcionario sostuvo que, por ahora, "no hay proyectos de cambio" y defendió la continuidad del sistema actual. "Acá las PASO funcionan", afirmó al ser consultado por Los Andes.

Mema también descartó que las declaraciones del gobernador estuvieran vinculadas con el viaje que este miércoles realizará a Tucumán para participar del acto por el Día de la Independencia convocado por el presidente Javier Milei. "No tiene relación con eso", respondió.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre las alternativas de reforma que el propio Gobierno había reconocido que analizaba días atrás, el ministro evitó dar precisiones. Ante la posibilidad de modificar la obligatoriedad de las PASO o el sistema de financiamiento de los partidos políticos, respondió: "No hemos hablado de eso aún".

Del análisis de cambios a una definición política

La posición expresada por Cornejo marca un cambio respecto del escenario planteado por el propio Ejecutivo apenas unos días antes. La semana pasada, Mema había reconocido públicamente que el Gobierno seguía defendiendo la herramienta de las PASO, aunque admitía que el sistema podía experimentar modificaciones de cara a las elecciones provinciales de 2027.

Entre las alternativas que estaban bajo análisis aparecía la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de las primarias, manteniendo la simultaneidad de la elección, y modificar el esquema de financiamiento de los partidos políticos para otorgar un mayor protagonismo a las alianzas electorales. "Son alternativas que pueden devenir del debate nacional", había explicado el ministro.

En ese momento, el funcionario también diferenciaba la experiencia mendocina de la nacional. Mientras uno de los argumentos utilizados por la Casa Rosada para eliminar las PASO es la incertidumbre económica que generan las elecciones presidenciales y el costo que representan para el Estado, en Mendoza el oficialismo sigue considerando que las primarias son una herramienta útil para ordenar la competencia política, especialmente en las categorías ejecutivas.

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. Prensa Gobierno

Esa mirada también tiene un componente interno. Dentro de Cambia Mendoza ya aparecen varios dirigentes con aspiraciones a competir por la Gobernación en 2027 y las PASO son vistas como un mecanismo para resolver esa disputa sin poner en riesgo la unidad de la coalición oficialista.

En ese sentido, el Gobierno suele citar el caso del ministro de Defensa, Luis Petri, quien en 2023 compitió con Cornejo por la candidatura a gobernador dentro de Cambia Mendoza. Aunque perdió aquella interna, su desempeño electoral fortaleció su posicionamiento político y terminó proyectándolo al escenario nacional.

Con la definición realizada por Cornejo, el Ejecutivo parece haber decidido cerrar el debate sobre una eventual suspensión de las PASO, aunque todavía evita precisar si las otras modificaciones mencionadas semanas atrás continúan en estudio o fueron descartadas.

La discusión nacional

El anuncio del gobernador se produce en paralelo con la estrategia política que impulsa la administración de Javier Milei.

Además de la reforma del régimen de Zonas Frías, el Gobierno nacional tiene previsto promover la eliminación definitiva de las PASO, una discusión que todavía no encuentra consenso entre las provincias. También busca avanzar con la ampliación del régimen de inocencia fiscal.

En materia electoral, una de las alternativas que analiza la Casa Rosada es habilitar listas colectoras para las elecciones generales como una herramienta de negociación con gobernadores y fuerzas políticas que mantienen reparos frente a la eliminación de las primarias.

La nueva conducción política del Gobierno nacional buscará construir esos acuerdos con las provincias, consciente de que el respaldo de los gobernadores será determinante para reunir las mayorías necesarias en el Congreso.

Diego Santilli y Alfredo Cornejo

La oposición, a la espera

Mientras el oficialismo sostiene que hoy no existe ningún proyecto para modificar el régimen electoral mendocino, la oposición sigue esperando una definición más precisa sobre el rumbo que pretende adoptar el Ejecutivo.

Según pudo saber Los Andes, el Partido Demócrata mantiene una posición favorable a eliminar las PASO, mientras que el Partido Justicialista está dispuesto a debatir modificaciones al sistema, aunque aguarda conocer una propuesta concreta antes de fijar una postura definitiva.

Por ahora, la única definición oficial es que Mendoza mantendrá las elecciones primarias. Lo que el Gobierno todavía no explicó es si la discusión sobre la obligatoriedad del voto, el financiamiento de los partidos o cualquier otro cambio al régimen electoral quedó definitivamente archivada o simplemente fue postergada.