El Gobierno provincial evalúa cambios en las elecciones PASO

La agenda política se reactivó con la salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional y, de la mano de su sucesor Diego Santilli , empiezan a tomar velocidad los acuerdos en materia electoral. En este contexto, el Gobierno provincial empieza a reconocer en forma explícita que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para elegir al próximo gobernador experimentarán cambios en 2027.

"Seguimos siendo defensores de la herramienta de las PASO", aclaró en este sentido el ministro de Gobierno Natalio Mema , aunque a la vez admitió que las primarias podrían dejar de ser obligatorias (manteniendo la simultaneidad) y que se podría cambiar la forma de financiamiento , con "más peso en frentes políticos" en materia de gastos.

"Son alternativas que pueden devenir del debate nacional" , expresó Mema. En efecto, el jefe de gabinete Santilli ha abierto una negociación política con sectores aliados para eliminar o suspender las PASO nacionales como instancia previa a la elección del próximo Presidente. Esa intención de Javier Milei obligaría a Alfredo Cornejo a ser permeable a cambios en el orden local, ya que el gobernador es uno de sus aliados políticos.

Mema sostuvo que la experiencia con las PASO en Mendoza ha sido "distinta" a la nacional. En ese ámbito, uno de los argumentos para eliminarlas es la " incertidumbre " que generan en la economía del país cada vez que se votan candidatos presidenciales. El otro está relacionado con el gasto que le producen al Estado.

A pesar de estos conceptos, en Mendoza varios dirigentes radicales todavía las legitiman como un mecanismo adecuado para la participación ciudadana en la elección de candidatos, en particular para las elecciones ejecutivas. No obstante, el año pasado, para las legislativas, el Gobierno aceptó suspenderlas, en consonancia con la decisión del Gobierno nacional.

El otro argumento fuerte para sostener las PASO a nivel provincial es la situación política del oficialismo, que tiene varios precandidatos a la gobernación que buscan competir entre sí. En este contexto, Cambia Mendoza pondría en riesgo su estabilidad si las primarias desaparecieran.

En este sentido, el Gobierno ya ensaya un argumento para seducir al petrismo a la hora de sostener las PASO provinciales: avisan que el líder del sector, Luis Petri, dio precisamente el gran salto gracias a la existencia de las primarias.

En efecto, Petri compitió con Cornejo por la candidatura a gobernador de Cambia Mendoza en 2023, y si bien perdió, su buena performance electoral fue sorpresiva y le abrió buenas perspectivas para los comicios del año que viene.

El dilema de las colectoras

Lo que nadie ha puesto sobre la mesa de discusión es la situación de las listas colectoras. Estas listas representan una estrategia electoral que permite que múltiples partidos políticos postulen a diferentes candidatos para cargos locales o legislativos, pero llevando todos al mismo candidato para un cargo ejecutivo superior.

Aunque las colectoras han sido muy cuestionadas, el Gobierno nacional está ofreciendo consagrarlas como elemento de negociación con los aliados para que ellos acepten renunciar a las PASO.

¿Mendoza podría seguir el mismo camino en el ámbito local? Si así fuera, renunciaría a la decisión de limitarlas, que quedó plasmada en el régimen electoral provincial hace muchos años.

Los cambios vinieron después de las elecciones de 2015, donde los viejos cuartos oscuros se llenaron de boletas por las colectoras. Por ejemplo, en las PASO para elegir candidatos a intendente de Guaymallén, hubo 43 boletas en total. En 24 de ellas, se repetía el mismo precandidato a intendente: el justicialista Luis Lobos.

Tras aquella elección, el radicalismo impuso un cambio normativo que consistió precisamente en bloquear las colectoras: actualmente cada candidato a gobernador o intendente puede sumar solo una lista de estas características.