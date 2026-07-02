Reforma electoral: el Gobierno negocia "colectoras" con gobernadores para suspender las PASO

Tras la salida de Manuel Adorni y la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete, el gobierno de Javier Milei ha redefinido sus prioridades parlamentarias y coloca la reforma electoral en el centro de la agenda.

En una serie de reuniones con legisladores y bloques aliados, el oficialismo comenzó a desplegar una oferta concreta para atraer a los gobernadores: la incorporación de un sistema similar al de las listas colectoras si se logra la eliminación de las PASO .

La propuesta busca permitir que fuerzas provinciales o aliados nacionales, como la UCR y el PRO, puedan competir con sus propios candidatos en categorías locales pero compartiendo la fórmula presidencial de Javier Milei . Este sistema permitiría al Presidente sumar votos para su reelección sin la necesidad de sellar alianzas formales, mientras que los gobernadores se beneficiarían de la "tracción" de votos que genera la figura del mandatario.

Aunque el Gobierno evita definirlas como "colectoras" tradicionales o una "Ley de Lemas", el sistema se implementaría bajo el marco de la Boleta Única de Papel . Según los borradores que maneja el oficialismo, se permitiría una sola lista colectora legislativa y se habilitaría la opción de "lista completa" , lo que facilitaría que Milei capte apoyos de diversos sectores.

Más allá del argumento oficial basado en el ahorro fiscal y la saturación del electorado, la estrategia tiene un fin político claro: arrebatarle al peronismo la herramienta de las PASO, fundamental para ordenar sus disputas internas entre sectores kicillofistas, cristinistas y massistas. Al no existir primarias, la oposición tendría mayores dificultades para unificar candidaturas y depurar sus listas.

Un detalle técnico no menor es que este nuevo sistema no se aplicaría para la elección de senadores. El oficialismo busca evitar el riesgo de que un peronismo unificado pueda obtener las dos bancas por la mayoría en distritos clave, dejando a los libertarios sin representación en la Cámara Alta.

El desafío en el Senado y el rol de la UCR

Para avanzar con esta reforma, la Casa Rosada necesita una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado, lo que convierte a los diez senadores de la UCR en la pieza fundamental del tablero. Sin embargo, el radicalismo mantiene un fuerte rechazo a la eliminación total de las PASO.

El jefe del bloque radical, Eduardo "Peteco" Vischi, ha propuesto como alternativa que las primarias dejen de ser obligatorias tanto para los electores como para los partidos. En tanto, otros senadores, como Carolina Losada, se oponen firmemente por considerar que las PASO son parte esencial del juego democrático.

Negociaciones en marcha

Santilli ya ha iniciado contactos con gobernadores clave como Raúl Jalil (Catamarca), quien ya se ha manifestado a favor de eliminar las PASO para volver a las internas tradicionales. También ha mantenido encuentros con mandatarios aliados como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).

Pese a la intensidad de las gestiones lideradas por Santilli y Karina Milei, no se esperan novedades concretas antes del receso de invierno. El debate real llegaría a los recintos recién en el mes de agosto, supeditado a que el Gobierno logre plasmar en un proyecto técnico definitivo lo que hoy la oposición todavía califica como un "globo de ensayo".