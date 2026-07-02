Reapareció Martín Insaurralde: fue grabado mientras salía de un edificio con el rostro tapado

El ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde reapareció públicamente en las últimas horas en el microcentro. El exfuncionario fue grabado dentro de un auto con la cara cubierta para evitar ser reconocido.

Jesica Cirio pidió que el polémico video no se utilice como prueba en la causa contra Insaurralde

Las imágenes difundidas por TN mostraban al exfuncionario en el momento en que salía de una cochera del edificio ubicado en la calle Libertad 567, en la Ciudad de Buenos Aires, a metros de Tribunales. En el video, se muestra a Insaurralde sentado en el asiento trasero, cubriéndose la cara con la ropa mientras el vehículo se retiraba del lugar rápidamente.

En el décimo piso del edificio donde salió se encuentra un estudio jurídico a cargo de la abogada Mariana Gallego , esposa del abogado mediático Mauricio D’Alessandro, y funciona de manera informal una oficina vinculada al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (ALEARA).

Según trascendió, Insaurralde acude a ese edificio al menos tres veces por semana desde marzo de este año, debido a estaría manteniendo reuniones políticas.

Esta reaparición se produce en medio de las diversas causas judiciales que lo vinculan por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y que volvieron a tomar estado mediático luego de la difusión de los videos de su ex esposa, la modelo Jésica Cirio, en los que mostraba varias bolsas con fajos de dólares en el vestidor de una de sus propiedades.

El video que complica a Insaurralde y Cirio

Los investigadores consideran que el dispositivo móvil de Cirio es una pieza clave para el avance de la causa y tienen como objetivo prioritario hallar el archivo de video original dentro de la memoria del teléfono para poder realizar los peritajes tecnológicos correspondientes, determinar la fecha exacta en la que se registraron las imágenes y precisar la procedencia de la suma estimada del dinero que figura en la grabación.

Hasta el momento, el juez federal Luis Armella dictó formalmente la prohibición de salida del país tanto para Insaurralde como para Cirio, días después de que el fiscal Sergio Mola solicitara la detención del ex jefe de Gabinete bonaerense.

Además, los involucrados tienen prohibido alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados sin autorización judicial previa y, además, deberán informar al tribunal con suficiente antelación cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de su domicilio por más de 24 horas.

El pedido de desestimación del video

En las últimas horas, Martín Insaurralde solicitó a la Justicia que el video de Jesica Cirio no sea tomado como prueba en la causa, argumentando que sería producto de un hackeo contra los dispositivos de su ex esposa.

Desde su defensa, plantean que las imágenes pudieron ser editadas después de esa sustracción, por lo que reclamaron que se aplique la regla de exclusión probatoria, insistiendo en que la ausencia de una cadena de custodia forense impide garantizar la veracidad del video.