22 de junio de 2026 - 19:41

La Justicia intimó a Jésica Cirio a entregar su celular tras los videos de los dólares en el vestidor

El juez busca resguardar y peritar los videos filtrados donde se ve a la conductora con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde.

Jésica Cirio entregará su celular a la Justicia tras los videos mostrando dólares en un vestidor

Jésica Cirio entregará su celular a la Justicia tras los videos mostrando dólares en un vestidor

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El juez federal Luis Armella intimó a Jésica Cirio a que entregue en un plazo de 24 horas su teléfono celular, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su ex esposo, el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

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El objetivo es que el dispositivo de Cirio pueda peritarse para encontrar los archivos y, de esa manera, determinar su origen, la fecha exacta y el lugar donde se filmaron. Paralelamente, sus abogados defensores adelantaron que la modelo cumplirá con la orden y entregará el celular requerido por el tribunal.

Actualmente, los registros audiovisuales son analizados por la fiscalía federal de Lomas de Zamora y su titular, Sergio Mola.

Por otra parte, y por medio de un descargo público, Cirio afirmó que los fondos provienen de su actividad privada desde los 18 años y, además, indicó que el material audiovisual sufrió “manipulaciones digitales” y que también ella misma sufre intentos de extorsión con esas imágenes desde hace más de un año.

Martín Insaurralde
Martín Insaurralde

Martín Insaurralde

Hasta el momento, Cirio está imputada en la causa contra Insaurralde por los delitos ya mencionados y, por ese motivo, esta investigación busca determinar si participó en maniobras de blanqueo de activos y si puede justificar el incremento de un patrimonio desproporcionado.

En el marco de estas averiguaciones, la Justicia realizó allanamientos a sus propiedades para rastrear documentación y dinero, dado que la investigación apunta a determinar cómo adquirieron sus inmuebles y bienes personales.

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