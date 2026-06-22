La Justicia intimó a Jésica Cirio a entregar su celular tras los videos de los dólares en el vestidor

El juez busca resguardar y peritar los videos filtrados donde se ve a la conductora con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde.

Jésica Cirio entregará su celular a la Justicia tras los videos mostrando dólares en un vestidor

El juez federal Luis Armella intimó a Jésica Cirio a que entregue en un plazo de 24 horas su teléfono celular, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su ex esposo, el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

Con esta orden, la Justicia pretende resguardar las grabaciones originales de los videos que se filstraron este último fin de semana, donde se observa a la conductora y modelo con fajos de miles de dólares, en el vestidor de la casa que compartía con el ex intendente de Lomas de Zamora, en San Vicente.

Embed El video completo de Jesica Cirio mostrando millones de dólares en el vestidor de Insaurralde.



Con su voz en off cuenta todo.



“Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”. pic.twitter.com/yKyRSBHn4S — Jonatan Viale (@JonatanViale) June 20, 2026 El objetivo es que el dispositivo de Cirio pueda peritarse para encontrar los archivos y, de esa manera, determinar su origen, la fecha exacta y el lugar donde se filmaron. Paralelamente, sus abogados defensores adelantaron que la modelo cumplirá con la orden y entregará el celular requerido por el tribunal.

Actualmente, los registros audiovisuales son analizados por la fiscalía federal de Lomas de Zamora y su titular, Sergio Mola.

Por otra parte, y por medio de un descargo público, Cirio afirmó que los fondos provienen de su actividad privada desde los 18 años y, además, indicó que el material audiovisual sufrió “manipulaciones digitales” y que también ella misma sufre intentos de extorsión con esas imágenes desde hace más de un año.