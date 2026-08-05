5 de agosto de 2026 - 09:57

Por qué la Justicia no pudo determinar la autenticidad de los videos de Jésica Cirio con dólares en el vestidor

Al tratarse de archivos copiados y recibidos por un periodista, las fechas de creación corresponden al momento en que fueron enviados y no al instante de la grabación.

La Justicia no pudo determinar la autenticidad de los videos de Jésica Cirio con dólares en el vestidor&nbsp;&nbsp;

La Justicia no pudo determinar la autenticidad de los videos de Jésica Cirio con dólares en el vestidor  

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Capturas del video de Jésica Cirio contando dólares en el vestidor

Capturas del video de Jésica Cirio contando dólares en el vestidor

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Gentileza / La Nación
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La investigación judicial sobre los videos en los que se observa a Jésica Cirio contando fajos de dólares sumó una conclusión clave: los peritos no encontraron indicios de que las imágenes hayan sido manipuladas, pero tampoco pudieron certificar que sean auténticas.

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La modelo está imputada por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el marco de la causa judicial que también involucra a su exesposo, el exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde.

El informe, elaborado por el Laboratorio de Análisis Técnico de Telecomunicaciones (DATIP), determinó que el material de los dólares analizado corresponde a una copia y no a los archivos originales, por lo que se perdieron los metadatos necesarios para verificar su origen y trazabilidad.

Por qué no se pudo comprobar la autenticidad de los videos de Jésica Cirio

La pericia se realizó sobre un pendrive entregado por el diario La Nación al juez Luis Armella. El dispositivo contenía siete videos que el periodista Diego Cabot recibió de una fuente cuya identidad permanece protegida por el secreto profesional.

Según el informe, al tratarse de archivos copiados, las fechas de creación y acceso corresponden al momento en que fueron transferidos al pendrive y no al instante en que fueron grabados originalmente.

Además, el análisis detectó que los metadatos internos de captura aparecen en cero, una situación habitual cuando los videos son reenviados mediante aplicaciones de mensajería o plataformas que eliminan parte de esa información técnica.

Capturas del video de Jésica Cirio contando dólares en el vestidor

Capturas del video de Jésica Cirio contando dólares en el vestidor

Por ese motivo, los especialistas concluyeron que no es posible determinar de manera fehaciente la fecha original de grabación, quién generó los videos, el dispositivo con el que fueron registrados y si los archivos conservan íntegra su cadena de custodia.

Aunque no pudo establecer el origen de los archivos, el informe tampoco halló evidencia de que los videos hayan sido editados o alterados.

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Asimismo, los especialistas señalaron que el material analizado no presenta indicios compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial, una hipótesis que había sido planteada por la defensa.

Las conclusiones, citadas por Clarín, abrieron una discusión entre las partes de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

Desde la defensa sostienen que, al no poder acreditarse la autenticidad ni el origen de los archivos, los videos deberían quedar excluidos como prueba.

En cambio, el fiscal Sergio Mola considera que las imágenes conservan valor probatorio dentro del conjunto de evidencias reunidas en la investigación.

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