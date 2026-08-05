Le cruzaron una camioneta en Guaymallén, la amenazaron con un arma y le robaron $300 mil que acababa de cobrar

Una mujer de 36 años fue sorprendida por tres delincuentes que se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux en Guaymallén. Bajo amenaza con un arma de fuego, le sustrajeron una billetera con $300.000 en efectivo, dinero que había cobrado minutos antes. La Policía investiga el hecho.

Le cruzaron una camioneta, la amenazaron con un arma y le robaron $300 mil que acababa de cobrar

Una mujer de 36 años fue víctima de un violento asalto este martes por la tarde en Guaymallén, cuando delincuentes armados la interceptaron mientras circulaba en su auto y le robaron $300.000 en efectivo que acababa de cobrar.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.15 en la intersección de las calles Correa Saa y Albarracín, jurisdicción de la Comisaría 25. Un llamado al 911 alertó sobre el robo y, al llegar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a la víctima.

Según relató la mujer, se desplazaba a bordo de un Ford Fiesta cuando fue interceptada por una camioneta Toyota Hilux de color gris, en la que se movilizaban tres personas. Uno de los ocupantes descendió del vehículo, la amenazó con un arma de fuego y le sustrajo una billetera que contenía $300.000 en efectivo, dinero que acababa de recibir.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon y hasta el momento no fueron localizados.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal N.º 1, que dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la identificación de los autores del robo.