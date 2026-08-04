Dos ataques de motochorros en menos de una hora: se llevaron una camioneta Guaymallén y una moto en Las Heras

Los hechos ocurrieron con menos de una hora de diferencia. En ambos casos, las víctimas fueron interceptadas por delincuentes que se movilizaban en motocicleta y las amenazaron con armas de fuego para apoderarse de sus vehículos.

Dos ataques de motochorros armados en menos de una hora: se llevaron una camioneta Guaymallén y una moto en Las Heras

Dos asaltos cometidos por motochorros se registraron durante la noche del lunes en Guaymallén y Las Heras. En ambos casos, las víctimas fueron amenazadas con armas de fuego y despojadas de sus vehículos. La Policía investiga si existe algún vínculo entre los hechos.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 20.35. Un hombre de 71 años denunció que mientras circulaba por calle Silvano Rodríguez, en Guaymallén, fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en una moto.

Bajo amenazas con un arma de fuego, los asaltantes le robaron una camioneta Peugeot Partner gris, que además contenía una caja de herramientas en su interior. Tras el llamado al 911, efectivos de la Comisaría 35 realizaron las actuaciones correspondientes por disposición de la Oficina Fiscal N.º 1.

Menos de una hora después, a las 21.20, se produjo un hecho de características similares en la intersección de Lamadrid y Ameghino, en Las Heras.

En esa oportunidad, un motociclista de 29 años fue sorprendido por dos delincuentes que también circulaban en una moto. Los ladrones lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron una motocicleta Motomel Serie 2 de color rojo antes de darse a la fuga.