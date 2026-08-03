La paciente, de 40 años, sufrió un accidente doméstico tras una crisis convulsiva que derivó en lesiones críticas. Un operativo sanitario coordinado permitió su traslado aéreo para recibir atención especializada en la capital mendocina.

Trasladaron en helicóptero desde San Rafael hasta el hospital Lagomaggiore a una mujer con graves quemaduras

Este lunes se realizó un exitoso operativo de traslado sanitario aéreo en helicóptero para asistir a una mujer de 40 años que presentaba graves quemaduras y debió ser llevada desde San Rafael hasta el hospital Lagomaggiore en la Ciudad de Mendoza.

La intervención fue solicitada por el médico Clau Jordi y se activó alrededor de las 16.17 horas para derivar a la paciente desde el hospital Schestakow, en San Rafael, hacia un centro de mayor complejidad.

Traslado aéreo de mujer con quemaduras graves El incidente ocurrió cuando la mujer sufrió una crisis convulsiva vinculada a sus antecedentes de epilepsia. Según los reportes médicos, la paciente cayó sobre un brasero mientras se encontraba inconsciente, lo que le provocó quemaduras de gravedad en la zona de la cabeza y un compromiso severo de la vía aérea.

Trasladaron en helicóptero desde San Rafael hasta el hospital Lagomaggiore a una mujer con graves quemaduras Ministerio de Seguridad Dada la urgencia y la gravedad de su estado, el equipo médico del Hospital Schestakow procedió a estabilizarla mediante ventilación mecánica, sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular. Tras una evaluación exhaustiva por parte del servicio de Cirugía, se decidió su traslado inmediato a una unidad especializada en quemados.

Operativo en el Hospital Lagomaggiore La logística del traslado estuvo a cargo del helicóptero Halcón III (modelo EC-145). La aeronave partió desde San Rafael y aterrizó en la Base Cóndor a las 19:55 horas. Una vez allí, la paciente fue recibida por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que completó el último tramo del trayecto hacia el Hospital Lagomaggiore, donde continuará con su tratamiento especializado.