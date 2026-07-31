Así fue el operativo de rescate de los cuerpos en San Juan: expectativa por la caja negra del helicóptero

El rescate de los cuerpos de las siete personas que murieron en l a tragedia del helicóptero en el departamento sanjuanino de Valle Fértil requirió un amplio operativo logístico en una de las zonas más inaccesibles del Parque Ischigualasto, con la instalación de dos campamentos, la participación de más de 40 rescatistas y el apoyo de un helicóptero para completar la evacuación.

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El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, explicó que las tareas terrestres fueron las más complejas debido a las características del terreno, con sectores de difícil acceso que obligaron a desplegar un importante dispositivo de rescate.

Desde el segundo campamento partió una expedición integrada por más de 40 efectivos, quienes trabajaron durante varias horas para recuperar los cuerpos de las víctimas y trasladarlos hasta un punto donde pudieran ser evacuados por vía aérea.

Las condiciones meteorológicas complicaron las tareas durante gran parte de la jornada. Recién cuando mejoró el tiempo fue posible utilizar un helicóptero para agilizar el traslado y reducir considerablemente los tiempos del operativo.

Finalmente , la comitiva partió desde Ischigualasto a las 13.30 y arribó a la Morgue Judicial poco después de las 17 , donde comenzaron las actuaciones correspondientes, informó el Diario de Cuyo.

La zona de la tragedia aérea en San Juan: fallecieron las siete personas a bordo del helicóptero

La investigación espera la información de la caja negra

Mientras avanzan las pericias, el fiscal federal Francisco Maldonado confirmó que la caja negra del helicóptero ya fue retirada por la autoridad aeronáutica y será enviada al fabricante de la aeronave para intentar recuperar la información registrada durante el vuelo.

El funcionario explicó que el análisis demandará entre un mes y un mes y medio, debido a la complejidad técnica del procedimiento.

"Estimamos que los resultados podrían estar entre un mes y un mes y medio, dependiendo de la factibilidad técnica", indicó.

La zona de la tragedia aérea en San Juan Gentileza / Diario de Cuyo

La investigación intentará establecer con precisión qué ocurrió en los minutos previos al accidente y si la caída obedeció exclusivamente a un accidente o existió algún tipo de responsabilidad penal.

"Nuestro trabajo es develar si el hecho fue un simple accidente o si hay algún tipo de responsabilidad penal", sostuvo Maldonado.

Las víctimas fatales de la peor tragedia aérea de la historia de San Juan fueron identificadas como: