San Juan despedirá a las víctimas de la tragedia aérea con un velatorio público y honores oficiales

Las ceremonias se realizarán entre el viernes y el sábado en la Iglesia Catedral San Juan Bautista y culminarán con el sepelio en el Cementerio de Capital. La comunidad podrá participar del último adiós a los hombres que fallecieron en el accidente ocurrido en Valle Fértil.

San Juan comenzará este viernes a despedir a las víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil con una serie de ceremonias que se extenderán durante dos jornadas y que tendrán como escenario principal la Iglesia Catedral San Juan Bautista.

Según informó el Diario de Cuyo, las honras fúnebres fueron organizadas de acuerdo con la decisión de los familiares de las víctimas y contemplarán tanto un espacio íntimo para allegados como un velatorio abierto a toda la comunidad.

De acuerdo con el cronograma previsto, el viernes entre las 10 y las 13 se realizará un velatorio reservado exclusivamente para familiares. Posteriormente, desde las 13 y hasta las 21, las puertas de la Catedral permanecerán abiertas para que vecinos, compañeros de trabajo, instituciones y autoridades puedan acercarse a brindar un último homenaje a quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones de servicio.

Las ceremonias continuarán el sábado con una misa prevista para las 9. A las 10.30 comenzará el cortejo fúnebre, que partirá desde la Catedral de San Juan Bautista y recorrerá distintas calles del microcentro antes de dirigirse al Cementerio de Capital, donde se llevará a cabo el sepelio y los honores correspondientes.

La despedida estará marcada por un profundo sentimiento de dolor en toda la provincia, que permanece conmocionada por una de las tragedias más graves que afectó al sistema de emergencia y combate del fuego en los últimos años.