29 de julio de 2026 - 19:17

Conmoción en San Juan: revelan la foto que uno de los ocupantes tomó del helicóptero antes de su caída

La fotografía fue enviada por Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan y una de las víctimas fatales. Fue compartida por un periodista local cercano a la víctima.

Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, fue quien envió la fotografía.&nbsp;

Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, fue quien envió la fotografía. 

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La imagen fue difundida por el periodista sanjuanino Mauricio Dávila, quien explicó que se la envió Germán Videla, una de las víctimas fatales y quien llevaba apenas cuatro meses como subjefe de la Policía de San Juan, tras una trayectoria de 29 años en la fuerza.

En la foto se observa al helicóptero sobrevolando una zona de Valle Fértil. Según había explicado el intendente del departamento, el lugar presenta una acceso muy complejo. Esa condición dificultó las tareas de búsqueda y demoró el hallazgo de la aeronave, cuyo rastro se perdió cerca de las 10.30.

La fotografía enviada por Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan y una de las víctimas fatales.

La fotografía enviada por Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan y una de las víctimas fatales.

Sobre la tragedia que conmocionó a San Juan

El helicóptero Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), se accidentó este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto mientras trasladaba a un grupo que participaba de una capacitación vinculada al combate de incendios.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó la muerte de cuatro altos mandos provinciales: Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro, jefe de Bomberos; y Jorge Carbajal, segundo jefe del cuerpo de Bomberos.

También fallecieron el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes integraban la comitiva que viajaba en la aeronave.

Tras confirmar las identidades de las víctimas, Orrego expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que el Gobierno provincial trabaja junto a los organismos competentes para asistir a los allegados y avanzar con la investigación del accidente.

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