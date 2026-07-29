Las Heras: un motociclista falleció tras un violento choque frontal contra una camioneta

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde en la intersección de Paso Hondo y Ruta 40. El conductor de la camioneta resultó con politraumatismos.

Un fatal siniestro vial ocurrió este miércoles por la tarde en el departamento de Las Heras, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar de frente con una camioneta.

El hecho se registró alrededor de las 16:05 en las inmediaciones de la calle Paso Hondo y la Ruta 40. Según los informes policiales, el conductor de 35 años circulaba en una motocicleta Corven Hunter 150 cc por calle Paso Hondo con dirección de oeste a este.

Por causas que aún son materia de investigación, el motociclista habría invadido el carril contrario, lo que provocó un impacto de frente contra una camioneta Rastrojero que transitaba en sentido este-oeste.

Un fallecido y un herido Tras el arribo del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los profesionales constataron el fallecimiento del motociclista en el lugar del accidente.

Por su parte, el conductor del rodado mayor, un joven de 27 años, sufrió politraumatismos moderados y fue trasladado al Hospital Lagomaggiore. Además, informaron que un acompañante que viajaba en la camioneta resultó ileso tras el impacto.