29 de julio de 2026 - 09:23

Entró a una guardería de Las Heras y robó cajas de alimentos: fue detenido

Un hombre de 44 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ser sorprendido con alimentos que había sustraído de una guardería del barrio Matheu.

Entró a una guardería de Las Heras y robó cajas de alimentos: fue detenido

Entró a una guardería de Las Heras y robó cajas de alimentos: fue detenido

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 44 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ser sorprendido con alimentos que había sustraído de una guardería del barrio Matheu, en Las Heras.

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El procedimiento ocurrió alrededor de las 3.30, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el ingreso de una persona al establecimiento educativo. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 16ª lograron interceptar al sospechoso a pocos metros de la guardería.

Durante la requisa, los policías recuperaron varias cajas con alimentos que habían sido robadas del interior del edificio. Los productos fueron restituidos a la institución.

El detenido fue identificado por sus iniciales G.A.C., de 44 años, y quedó a disposición de la Oficina Fiscal, que avanzará con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y definir su situación procesal.

De acuerdo con la información policial, el hombre registra antecedentes por una causa de agresión en el año 2000 y otra por robo simple en grado de tentativa en 2002.

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