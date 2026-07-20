Asesinaron a un menor de 17 años a puñaladas e hirieron de gravedad a su hermano de 20: dos detenidos

Una discusión originada por daños en un camión derivó en un violento enfrentamiento entre dos familias en la localidad de Polvaredas. Un joven de 17 años murió tras recibir una puñalada en el pecho, su hermano resultó gravemente herido y dos personas fueron detenidas, mientras un tercer sospechoso permanece prófugo.

Una discusión originada por daños en un camión derivó en un violento enfrentamiento entre dos familias en la localidad de Polvaredas.

Un adolescente de 17 años murió y su hermano de 20 resultó gravemente herido luego de una violenta pelea ocurrida el domingo por la noche en el barrio Cuadro Estación, sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1189, en la localidad de Polvaredas, en Las Heras.

Según la investigación, el conflicto se habría originado durante la mañana, cuando los ocupantes de una vivienda advirtieron daños en los cristales y espejos de un camión estacionado en la vía pública. Esa situación derivó en una discusión con integrantes de la familia de las víctimas.

Horas más tarde, los hermanos regresaron al domicilio de la otra familia, donde se produjo una riña con un hombre de 25 años, una mujer de 26 y un tercer involucrado conocido como "Chuqui Videla", quien permanece prófugo.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron al menor tendido en el suelo e inconsciente, mientras que su hermano presentaba múltiples heridas de arma blanca. Ambos fueron trasladados por el Servicio de Emergencias Coordinado al Hospital de Uspallata.

Los médicos confirmaron el fallecimiento del adolescente, quien sufrió una herida de arma blanca en el tórax, a la altura del corazón. En tanto, el joven de 20 años fue diagnosticado con diez heridas cortopunzantes y posteriormente derivado al Hospital Central debido a la gravedad de su estado.