Asesinaron a un menor de 17 años a puñaladas e hirieron de gravedad a su hermano de 20: dos detenidos

Un adolescente de 17 años murió y su hermano de 20 resultó gravemente herido luego de una violenta pelea ocurrida el domingo por la noche en el barrio Cuadro Estación, sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1189, en la localidad de Polvaredas, en Las Heras.
Según la investigación, el conflicto se habría originado durante la mañana, cuando los ocupantes de una vivienda advirtieron daños en los cristales y espejos de un camión estacionado en la vía pública. Esa situación derivó en una discusión con integrantes de la familia de las víctimas.
Horas más tarde, los hermanos regresaron al domicilio de la otra familia, donde se produjo una riña con un hombre de 25 años, una mujer de 26 y un tercer involucrado conocido como "Chuqui Videla", quien permanece prófugo.
Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron al menor tendido en el suelo e inconsciente, mientras que su hermano presentaba múltiples heridas de arma blanca. Ambos fueron trasladados por el Servicio de Emergencias Coordinado al Hospital de Uspallata.
Los médicos confirmaron el fallecimiento del adolescente, quien sufrió una herida de arma blanca en el tórax, a la altura del corazón. En tanto, el joven de 20 años fue diagnosticado con diez heridas cortopunzantes y posteriormente derivado al Hospital Central debido a la gravedad de su estado.
Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno, los dos principales sospechosos quedaron detenidos. El hombre presentaba un corte en el pulgar de la mano derecha y la mujer una herida cortante de aproximadamente dos centímetros en la nariz. Además, se dispuso una consigna policial en el domicilio de los imputados.
La investigación continúa a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras, con la intervención de personal de Homicidios y Policía Científica, mientras se procura dar con el tercer sospechoso, quien permanece prófugo. Cabe señalar que la víctima sobreviviente registra antecedentes por encubrimiento agravado por ánimo de lucro (2024) y robo simple (2024). La investigación continúa con intervención de la Oficina Fiscal de Las Heras, personal de Homicidios y Policía Científica.