20 de julio de 2026 - 18:56

Otro argentino denunciado por un presunto acto racista en Brasil: adelantó su viaje a Buenos Aires

La Justicia de Brasil lo declaró “prófugo” y se notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y a la Embajada Argentina. Usuarios argentinos defienden al acusado y aclaran que es un típico gesto que significa “huevo, huevo”.

Denunciaron a un argentino por un presunto acto racista en Brasil.

Denunciaron a un argentino por un presunto acto racista en Brasil.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tras el polémico caso de la abogada Agostina Páez en Brasil, otro argentino quedó en la mira por el mismo motivo. El hombre de 38 años fue acusado de realizar un presunto gesto racista dentro de un bar durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales.

Leé además

Lelé Adani, el relator italiano que siente a Argentina como propia y volvió a emocionarse con Messi.

El relator italiano que hizo suyo el corazón argentino: Adani, entre Maradona, River y la magia de Messi
Diferencias entre el churro español y el churro argentino. 

Churro español: cómo se prepara y qué diferencia hay con el argentino

Ahora, la Justicia brasileña lo busca incansablemente tras lograr identificarlo con los videos que fueron entregados por la presunta víctima. Sin embargo, el sujeto implicado se dio cuenta de lo que había hecho y adelantó su regreso a Buenos Aires. De esta forma, quedó prófugo de la investigación.

El episodio ocurrió en un bar de Morro de San Pablo y quedó registrado en un video. Según la denuncia, el hombre identificado como Sebastían Fernando Ayala realizó movimientos que simulan los de un mono “enojado” frente a un empleado afrodescendiente del lugar, quien posteriormente radicó la denuncia.

Las grabaciones muestran a un grupo de argentinos celebrando el histórico triunfo de la Selección mientras uno de ellos realiza el gesto que ahora investiga la Policía Civil brasileña. El trabajador, que se encontraba fuera de servicio en ese momento, denunció el hecho como un “insulto racista”.

Adelantó su viaje y la Justicia lo declaró “prófugo”

Según informó el detective Thiago Campos, jefe de la comisaría a cargo del caso, el acusado fue captado por cámaras de seguridad en el aeropuerto de Salvador durante la madrugada del jueves, pocas horas después del episodio.

La investigación determinó que Ayala abandonó Brasil cerca de las 21 del miércoles, entre el momento en que ocurrió el hecho y la presentación formal de la denuncia. También fue registrado por las cámaras de una terminal antes de dirigirse al aeropuerto para regresar a Argentina.

Según la policía local, el hombre había ingresado al país el 10 de julio y tenía previsto permanecer hasta el 19 de ese mes. Sin embargo, decidió adelantar el viaje de regreso luego del incidente.

A raíz de esa situación, una juez brasileño ordenó su prisión preventiva y lo declaró “prófugo”. En la resolución sostuvo que utilizar la idea de una “broma” para justificar conductas discriminatorias constituye una forma de minimizar actos que afectan la dignidad humana.

Además, las autoridades solicitaron que las medidas cautelares sean comunicadas a la Argentina y notificaron del caso al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y a la Embajada Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Festejos por la Selección Argentina en Neuquén: murió por la explosión de una bomba de estruendo.  

Festejo trágico: murió decapitado por la explosión de un "mortero con pirotecnia" tras la final del Mundial

Por Redacción Policiales
Se confirmó que el niño entrevistado en Paraguay no es Loan Peña.

Tras la repercusión, confirmaron que el niño entrevistado en Paraguay no es Loan Peña

Por Redacción Policiales
Uno de los operativos realizado por los grupos especiales de Mendoza. Archivo Los Andes. 

Operativos de las fuerzas especiales para socorrer a dos personas atrincheradas y en crisis nerviosa

Por Redacción Policiales
Imagen Ilustrativa. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Imputaron por femicidio transversal al hombre que apuñaló al novio de su expareja

Por Oscar Guillén