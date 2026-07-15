Churro español: cómo se prepara y qué diferencia hay con el argentino

El secreto de la masa ibérica reside en su ligereza y en una técnica de fritura que evita accidentes, diferenciándose del clásico relleno de dulce de leche.

El churro español y su pariente argentino comparten nombre, pero sus texturas y rituales los separan por un océano de sabor. Mientras en el Río de la Plata el relleno es ley, en la península ibérica manda la masa fina y crujiente. Entender su preparación es la clave para no fallar en la cocina.

La base es de una sencillez absoluta: harina de trigo, agua y sal. En la versión tradicional española, se utiliza la misma proporción de agua y harina, hirviendo el líquido con la sal antes de volcar el cereal de un solo golpe para integrarlo vigorosamente hasta obtener una masa lisa.

El secreto de la presión y el peligro de las burbujas La clave del éxito no está solo en los ingredientes, sino en cómo se manipula la masa antes de llegar al aceite. Es fundamental utilizar una churrera manual o de émbolo en lugar de una manga pastelera común. Este mecanismo ejerce una presión específica que tiene como objetivo principal expulsar todo el aire atrapado en la mezcla. Si quedan burbujas de aire en el interior, al contacto con el aceite a 200 grados, el gas se expande violentamente provocando que el churro explote, lo que representa un riesgo serio de quemaduras en el hogar.

Lazos huecos frente al cilindro con dulce de leche La fisonomía del churro español es más delgada y suele presentarse en forma de lazo o bastones finos. A diferencia del argentino, que posee un diámetro mayor para albergar rellenos de dulce de leche, crema pastelera o incluso versiones saladas con cheddar, el español es tradicionalmente hueco y sin agregados internos. No obstante, en algunas regiones de España han comenzado a aparecer variantes rellenas de chocolate o cremas modernas.

El ritual de consumo también marca una frontera clara. En España, el churro es el compañero inseparable de una taza de chocolate caliente espeso, diseñado específicamente para sumergir la masa y que esta quede recubierta por el dulce. En Argentina, aunque se consume con chocolate, su destino habitual es el plato de madera en la playa o la mesa del té, siempre escoltado por el mate y espolvoreado con abundante azúcar granulada.