Error fatal: realizar varios ciclos de lavado seguidos puede acortar la vida útil de tu lavadora

Aunque parece eficiente terminar toda la ropa el fin de semana, los modelos antiguos carecen de sensores térmicos y pueden quemarse tras varios ciclos seguidos.

Acumular toda la colada para el fin de semana y encadenar hasta seis lavados seguidos es un hábito común queen realidad, es un grave error. Esta práctica, aparentemente productiva, somete al motor y a la electrónica a un estrés térmico que puede derivar en averías costosas o en la destrucción definitiva del aparato.

Para muchos hogares, el sábado o el domingo se transforman en jornadas maratónicas donde la máquina no se detiene. Sin embargo, la experta Sabine Haag señala que este funcionamiento ininterrumpido acelera el desgaste de componentes clave. La creencia de que el electrodoméstico está diseñado para el uso continuo ignora las limitaciones térmicas de su ingeniería interna.

El riesgo crítico de sobrecalentamiento en modelos previos a 2015 Las máquinas fabricadas antes de 2015 carecen de los sofisticados sistemas de enfriamiento y sensores que poseen las versiones actuales. En estos modelos antiguos, realizar ciclos de agua caliente a 60 grados o más de forma consecutiva impide que el calor se disipe adecuadamente. El resultado es un sobrecalentamiento del motor que puede inutilizar el sistema de forma permanente.

Para estos dispositivos, se recomienda una pausa de al menos veinte minutos entre cada carga. Este intervalo permite que los componentes electrónicos alcancen una temperatura segura antes de iniciar un nuevo proceso de calentamiento de agua y centrifugado. En modelos modernos, aunque los sensores automáticos regulan la temperatura para evitar que la máquina "se queme", el estrés mecánico persiste.

Cuánto dura una lavadora y cómo prolongar su vida útil La vida útil promedio de una lavadora se sitúa entre los 10 y 15 años, pero este rango se reduce drásticamente con un uso intensivo mal gestionado. Cada ciclo de lavado representa un factor de envejecimiento para los rodamientos y las placas electrónicas. Lavar piezas sueltas o cargas insuficientes no solo desperdicia energía, sino que suma desgaste innecesario a la contabilidad de vida del equipo.

Además de las pausas, el mantenimiento preventivo resulta esencial para contrarrestar el impacto del uso frecuente. Entre las claves para cuidar el equipo se destacan: Eliminar la acumulación de cal con limpieza regular del tambor.

con limpieza regular del tambor. Dejar la puerta abierta tras cada uso para que circule el aire.

tras cada uso para que circule el aire. Evitar la humedad que daña las gomas y favorece la proliferación de moho y gérmenes.