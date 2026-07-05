Admiten que fue un error: las empresas quieren recuperar a los empleados que despidieron para reemplazarlos por IA

Un estudio revela que más de la mitad de los directivos que recortaron personal por la inteligencia artificial admite que la decisión fue un error estratégico.

Las grandes empresas están dando marcha atrás en su estrategia de automatización total. Tras una ola de despidos masivos para reducir costos mediante inteligencia artificial, compañías como Ford e IBM han iniciado un proceso de recontratación urgente al detectar un error crítico en la calidad y la toma de decisiones complejas.

El entusiasmo inicial por sustituir empleados con sistemas algorítmicos está dejando paso a un marcado arrepentimiento corporativo. El objetivo original era maximizar la rentabilidad mediante el ahorro en salarios, pero los resultados demuestran que la tecnología no puede operar de forma autónoma sin supervisión experta.

¿Por qué Ford y un banco australiano dieron marcha atrás con la IA? La automotriz Ford es uno de los ejemplos más recientes de este cambio de rumbo. La firma está reincorporando a cientos de ingenieros experimentados para resolver problemas de calidad que sus sistemas automatizados no pudieron gestionar con éxito. Según la dirección de la empresa, la efectividad de la IA depende estrictamente de la calidad de los datos y de la guía humana.

En el sector financiero, el Commonwealth Bank de Australia (CBA) intentó reemplazar a más de 40 empleados de atención al cliente con sistemas de voz artificial. La incapacidad de la herramienta para procesar solicitudes generó una acumulación masiva de llamadas, obligando a la entidad a dar marcha atrás y anular los recortes previstos ante la presión de los resultados operativos negativos.

¿Cuántas empresas se arrepienten de haber reemplazado empleados por inteligencia artificial? Por su parte, IBM detectó que, aunque sus sistemas gestionan el 94% de las tareas rutinarias, fallan en el 6% restante que involucra juicios éticos y decisiones de alta complejidad. Ante este escenario, la compañía planea triplicar sus contrataciones de perfiles junior para 2026, buscando asegurar la continuidad del conocimiento interno y evitar que la reserva de talento se agote en el futuro cercano.