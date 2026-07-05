El Papa León XIV llama a no perder la fe: "Bajo el azote de la guerra, Cristo es esperanza"

Como en cada discurso, el papa León XIV expresó su preocupación por los conflictos que afectan al mundo y aseguró que, incluso en medio de la guerra, “la esperanza se encuentra en Cristo” . El mensaje fue pronunciado este domingo durante el rezo del ángelus desde el Palacio Apostólico.

El papa León XIV designó a otra mujer en un Dicasterio y pidió frenar una ruptura en la Iglesia

Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, durante la oración también pidió “la intercesión de María, Reina de la Paz, por la Iglesia y por todos los pueblos afectados por la violencia” . El Pontífice centró su reflexión en el Evangelio del día y llamó a sostener la fe en los momentos de mayor sufrimiento.

Frente a los escenarios de violencia y opresión que golpean a la humanidad, la figura de Jesucristo se alza como “el único faro de expectativa y auxilio” .

Al comentar el texto litúrgico de San Mateo, el obispo de Roma desglosó el concepto de la verdadera sabiduría divina en contraposición con la soberbia del conocimiento humano y las estructuras de poder que derivan en conflictos.

De acuerdo con la perspectiva del líder de la Iglesia católica, "la sabiduría humana se convierte entonces en arrogancia y la doctrina degenera en soberbia. La verdadera sabiduría de Dios se revela, en cambio, en la humildad de la carne y su enseñanza se dirige a quienes pasan más dificultad".

En sintonía con este análisis sobre las tribulaciones contemporáneas, el Papa León XIV insistió en que el mensaje de salvación y el amparo de la fe adquieren una relevancia fundamental ante las realidades del sufrimiento bélico, el pecado y las diferentes formas de opresión social.

Según supo Noticias Argentinas, el Pontífice profundizó en el sentido del sacrificio y el compromiso de los cristianos en las horas críticas, definiendo el camino del discipulado no como una carga pesada, sino como un proceso de acompañamiento mutuo y liberación frente a las injusticias.

“Al seguir a Cristo, nuestro camino no es, por tanto, una ascética que mortifica: es una escuela de libertad, que se toma en serio el drama de la historia y siempre ilumina su sentido, sobre todo en los momentos más oscuros. De hecho, sólo en la cruz de Jesús se redime el mal: sólo en su pasión nuestro cansancio mortal encuentra consuelo y redención”, aseveró con tono solemne.

Cristo es “perdón ante el pecado”

Hacia el cierre de su alocución dominical, el Santo Padre reafirmó el rol de la Iglesia en la transmisión de estas certezas espirituales para pacificar las realidades terrenales y sostener a los pueblos damnificados por las hostilidades globales.

Concluyó especificando el carácter fraternal y redentor de la enseñanza evangélica al manifestar que “en la esclavitud, Cristo es liberación. Bajo el azote de la guerra, Cristo es esperanza. En la hora del pecado, Cristo es perdón. Esta es la verdadera sabiduría, es decir, el camino que queremos recorrer juntos, unidos en su nombre como discípulos”.