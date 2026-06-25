El papa León XIV envió 100.000 euros para asistir a las víctimas de los terremotos en Venezuela

El papa León XIV dispuso el envío de 100.000 euros en ayuda humanitaria para Venezuela luego de los devastadores terremotos que afectaron amplias regiones del país sudamericano y dejaron cientos de víctimas y miles de damnificados.

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La información fue confirmada por Vatican News, que precisó que los fondos fueron enviados a los máximos responsables de la Iglesia venezolana a través de la Limosnería Apostólica, el organismo encargado de canalizar la asistencia caritativa del Pontífice.

La ayuda llega en un momento crítico para Venezuela, donde el estado costero de La Guaira fue declarado "zona catastrófica" por la presidenta encargada Delcy Rodríguez debido a la magnitud de los daños provocados por los sismos.

Desde las zonas afectadas, el obispo de La Guaira, Pablo Modesto González Pérez, describió una situación compleja. “Estamos sin electricidad y todos nos hemos visto afectados. En el seminario se han derrumbado muchas paredes”, señaló.

En paralelo, la fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACS) Internacional anunció que continuará colaborando con las comunidades afectadas. Su director de proyectos, Marco Mencaglia, afirmó que la organización seguirá acompañando a quienes perdieron todo a causa del desastre.

"Estamos haciendo lo que siempre hemos hecho en momentos de crisis: abrir nuestras puertas, acompañar a quienes lo han perdido todo y llevar esperanza allí donde se ha extendido el miedo", expresó.

Cáritas también anunció una donación

A la ayuda enviada por el Vaticano se sumó Cáritas Internationalis, que confirmó una contribución adicional de 100.000 euros para las tareas de emergencia.

La asistencia será coordinada junto a Cáritas Venezuela y una red de aproximadamente 30.000 voluntarios desplegados en distintas regiones del país para asistir a las familias afectadas.

Tras una recorrida por las zonas más golpeadas por el terremoto, el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, informó que numerosas parroquias presentan daños estructurales de consideración.

Según detalló, además de varias iglesias, la Catedral de Caracas y al menos una docena de templos sufrieron importantes deterioros.

"Muchas parroquias han acogido a personas para que pudieran pasar la noche en sus instalaciones. Ya hemos puesto en marcha una red de solidaridad a través de las Cáritas parroquiales", explicó.

El prelado consideró además que el saldo de víctimas podría haber sido mucho más elevado si el sismo hubiera ocurrido en un día laborable.

"Si hubiera sido un día laborable, con colegios, oficinas y tiendas abiertas, el número de víctimas habría sido mucho mayor", sostuvo.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, las autoridades eclesiásticas mantienen operativos de ayuda humanitaria en las zonas afectadas, especialmente en La Guaira, una de las regiones más castigadas por la catástrofe.