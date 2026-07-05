El puente de 27 kilómetros que provoca ataques de pánico y tiene un servicio que maneja tu auto por 40 dólares

El servicio Kent Island Express cobra 40 dólares por tramo para conducir los vehículos de personas que sufren ataques de pánico o claustrofobia durante el trayecto.

Así es el puente Chesapeake Bay Bridge, una de las carreteras más aterradoras para los conductores.

El puente Chesapeake Bay Bridge conecta Norfolk con la península de Delmarva en Virginia a través de una estructura de 27 kilómetros. Su diseño único, que combina tramos sobre el agua con túneles submarinos, genera tal nivel de ansiedad que ha dado lugar a un mercado de conductores profesionales para cruzarlo.

La megaestructura se inauguró en 1964 para solucionar los problemas de los antiguos transbordadores, que dependían del clima y eran extremadamente lentos. Al cruzar la desembocadura de la bahía de Chesapeake, este trayecto ahorra hasta tres horas de desvío por tierra firme para quienes se dirigen a New Jersey o a la península de Delmarva. Antes de su construcción, los barcos realizaban hasta 90 viajes diarios para cubrir la demanda de transporte en la zona.

¿Por qué este puente provoca claustrofobia y ataques de pánico? El diseño de la ingeniería obliga a los vehículos a descender por dos túneles submarinos construidos específicamente para no obstruir las rutas de navegación comercial y militar. Los conductores pasan de estar sobre el nivel del océano a circular profundamente bajo la superficie marina antes de reincorporarse a la estructura elevada. Las calzadas son estrechas, carecen de arcenes laterales y tienen escasos puntos de parada segura, factores que detonan cuadros de claustrofobia y ansiedad severa en muchos viajeros.

El tráfico dentro de los túneles se reduce a un solo carril por sentido, lo que aumenta la sensación de encierro y presión psicológica. Para conductores con poca experiencia o personas con tendencia al mareo, el viaje de aproximadamente 20 minutos se convierte en un desafío físico real. Existen testimonios documentados de pasajeros que deben realizar el cruce con los ojos cerrados durante todo el trayecto para intentar mitigar ataques de pánico.

¿Cómo funciona el servicio que conduce tu auto por 40 dólares? Debido a este fenómeno, surgió la empresa Kent Island Express con su servicio especializado "Bay Bridge Drive Over". Por una tarifa de 40 dólares por cada tramo, un conductor profesional toma el control del vehículo privado del cliente. El usuario simplemente debe coordinar el encuentro con una hora de antelación para que el chofer lo recoja en un punto designado antes de ingresar a la estructura. Una vez finalizado el cruce, el conductor profesional devuelve el mando del coche al propietario en el otro extremo.