Atención conductores: se viene uno de los mayores cambios en décadas con licencia digital y nuevas multas

La normativa introduce un período de prueba de dos años para principiantes y multas de hasta 300 euros por el uso del celular mientras se maneja.

La Unión Europea prepara una transformación profunda en sus normas de tránsito que incluye la llegada de la licencia de conducir digital entre 2026 y 2027. Este nuevo sistema busca estandarizar la seguridad vial y agilizar los controles de los conductores mediante aplicaciones móviles, sin eliminar por completo el formato físico tradicional para quienes prefieran conservarlo.

Para los conductores de automóviles y motocicletas, la validez de los documentos será de 15 años, mientras que los profesionales deberán renovarlos cada cinco años tras superar exámenes médicos obligatorios. Esta medida se complementa con un enfoque riguroso hacia los jóvenes y conductores inexpertos, quienes enfrentarán un período de prueba de al menos dos años con tolerancia cero al alcohol. Durante este lapso, las sanciones por no usar el cinturón de seguridad o utilizar el teléfono móvil serán significativamente más severas.

image Examen a los 17 años y controles para adultos mayores La directiva también abre la puerta a que el examen de conducir pueda rendirse a los 17 años, siempre que el menor maneje acompañado de un conductor experimentado hasta cumplir la mayoría de edad. En el otro extremo del espectro, se endurecen las exigencias para los conductores mayores de 65 años. Para este grupo, se prevén chequeos médicos más frecuentes con un foco especial en la salud cardiovascular y la capacidad visual, garantizando que sigan siendo aptos para la vía pública.

Uno de los cambios con mayor impacto es el mecanismo de castigo transfronterizo. A partir de la implementación de estas reglas, una inhabilitación para conducir dictada en un Estado miembro tendrá validez en todo el territorio de la Unión Europea. Esto impide que los infractores eviten las sanciones simplemente cruzando la frontera nacional. Además, se planea un incremento drástico en las multas económicas; por ejemplo, hablar por celular mientras se conduce podría costar hasta 300 euros en países como Croacia.