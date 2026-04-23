Atención conductores: se viene uno de los mayores cambios en décadas con licencia digital y nuevas multas

La Unión Europea prepara una transformación profunda en sus normas de tránsito que incluye la llegada de la licencia de conducir digital entre 2026 y 2027. Este nuevo sistema busca estandarizar la seguridad vial y agilizar los controles de los conductores mediante aplicaciones móviles, sin eliminar por completo el formato físico tradicional para quienes prefieran conservarlo.
Para los conductores de automóviles y motocicletas, la validez de los documentos será de 15 años, mientras que los profesionales deberán renovarlos cada cinco años tras superar exámenes médicos obligatorios. Esta medida se complementa con un enfoque riguroso hacia los jóvenes y conductores inexpertos, quienes enfrentarán un período de prueba de al menos dos años con tolerancia cero al alcohol. Durante este lapso, las sanciones por no usar el cinturón de seguridad o utilizar el teléfono móvil serán significativamente más severas.
Examen a los 17 años y controles para adultos mayores
La directiva también abre la puerta a que el examen de conducir pueda rendirse a los 17 años, siempre que el menor maneje acompañado de un conductor experimentado hasta cumplir la mayoría de edad. En el otro extremo del espectro, se endurecen las exigencias para los conductores mayores de 65 años. Para este grupo, se prevén chequeos médicos más frecuentes con un foco especial en la salud cardiovascular y la capacidad visual, garantizando que sigan siendo aptos para la vía pública.
Uno de los cambios con mayor impacto es el mecanismo de castigo transfronterizo. A partir de la implementación de estas reglas, una inhabilitación para conducir dictada en un Estado miembro tendrá validez en todo el territorio de la Unión Europea. Esto impide que los infractores eviten las sanciones simplemente cruzando la frontera nacional. Además, se planea un incremento drástico en las multas económicas; por ejemplo, hablar por celular mientras se conduce podría costar hasta 300 euros en países como Croacia.
Modificaciones para sacar la licencia profesional
Finalmente, la reforma busca solucionar la escasez de mano de obra en el sector del transporte. La edad mínima para conducir camiones se reduce a los 18 años, mientras que para los autobuses se fija en 21 años. Estas modificaciones intentan profesionalizar el sector desde una edad más temprana bajo un marco regulatorio común que prioriza la digitalización y la seguridad colectiva en las rutas europeas.