Mendoza queda retrasada y mantiene los 18 años como edad mínima para obtener la licencia de conducir

La edad mínima para obtener la licencia de conducir no es igual en todo el país. Aunque existe una ley nacional que habilita a jóvenes de 17 años a acceder al permiso para manejar automóviles particulares bajo determinadas condiciones, cada provincia conserva la facultad de fijar sus propios criterios. En ese marco, Mendoza mantiene una postura distinta a la adoptada por la mayoría de las jurisdicciones argentinas: la licencia de conducir recién puede obtenerse a partir de los 18 años.

La diferencia coloca a la provincia dentro de un grupo muy reducido. Solo otras dos jurisdicciones sostienen el mismo límite etario: Santa Fe y Chubut. En el resto del territorio argentino, en cambio, los adolescentes pueden iniciar el proceso para obtener la licencia antes de cumplir la mayoría de edad, siempre que cuenten con la autorización de sus padres o tutores y cumplan con los requisitos establecidos para el examen teórico, práctico y médico.

El escenario genera un contraste cada vez más visible entre Mendoza y el resto del país . Mientras la legislación nacional prevé la posibilidad de otorgar licencias a partir de los 17 años para la conducción de automóviles particulares, la normativa provincial mantiene una reserva que impide aplicar esa excepción.

La clave de esta diferencia se encuentra en el sistema legal que regula el tránsito en la provincia. Mendoza adhirió a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 , que establece pautas generales para todo el país, pero al mismo tiempo conserva su propia legislación local, la Ley Provincial de Tránsito N° 9.024 . Dentro de esa norma se establece que la licencia de conducir solo puede otorgarse a partir de los 18 años de edad, sin excepciones para menores.

En términos jurídicos, la situación responde a una facultad que tienen las provincias dentro del sistema federal argentino. Aunque existe una legislación nacional que establece criterios comunes, cada jurisdicción puede adherir de forma parcial o total , reservándose algunos aspectos para su propia regulación. En el caso mendocino, uno de los puntos que se mantuvo sin cambios fue precisamente la edad mínima para conducir.

En otras provincias, en cambio, la normativa nacional fue adoptada en forma plena o con menos reservas. Esto permitió habilitar un esquema que contempla la posibilidad de que adolescentes de 17 años puedan obtener la licencia de conducir, siempre con autorización parental y cumpliendo una serie de condiciones.

Las demás provincias

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los jóvenes pueden acceder a una licencia para ciclomotores a partir de los 16 años y obtener el permiso para conducir automóviles a los 17. En estos casos se requiere la firma de un padre, madre o tutor legal que avale el trámite, además de la aprobación de los exámenes correspondientes.

Un esquema similar funciona en Córdoba, donde también se permite el acceso a la licencia para vehículos particulares desde los 17 años con autorización de los responsables legales.

El mismo criterio se aplica en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias del norte y del sur del país, como Chaco, Formosa, La Rioja, Corrientes, Misiones y Tierra del Fuego. En estos territorios, el régimen de licencias responde directamente a lo establecido en la normativa nacional.

Algo similar ocurre en provincias como Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Luis, San Juan, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tucumán. En estos distritos no existe una legislación provincial que modifique el límite de edad fijado por la ley nacional, por lo que se aplica el esquema que permite conducir desde los 17 años.

En ese contexto, la situación mendocina aparece como una excepción dentro del mapa normativo argentino. Los jóvenes de la provincia deben esperar hasta cumplir los 18 años para iniciar el trámite que les permita conducir automóviles o motocicletas, incluso si cuentan con autorización de sus padres.

La diferencia implica que, en comparación con sus pares de otras provincias, los adolescentes mendocinos acceden más tarde a la posibilidad de manejar de forma legal.

Más allá de la edad mínima, el proceso para obtener la licencia de conducir incluye requisitos similares en todo el país. Quienes realizan el trámite deben presentar documentación personal, aprobar un examen psicofísico, rendir una evaluación teórica sobre normas de tránsito y superar una prueba práctica de conducción.

Además, las autoridades de tránsito evalúan las aptitudes físicas y psicológicas del aspirante. También es necesario demostrar conocimientos sobre la legislación vigente y habilidades básicas para la conducción segura.

Si el aspirante no aprueba alguna de las instancias del examen, puede volver a rendir. En general se establecen hasta tres oportunidades dentro del mismo proceso, y si no se logra aprobar, el trámite puede retomarse más adelante.

Estos controles se aplican tanto a mayores de edad como a menores en las provincias donde se permite la licencia anticipada. En esos casos, la autorización de los padres o tutores funciona como una condición adicional para habilitar el trámite.

El debate

El debate sobre la edad para conducir suele estar vinculado a la seguridad vial. Diversos estudios sobre siniestralidad señalan que los jóvenes se encuentran entre los grupos etarios más afectados por los accidentes de tránsito, tanto como conductores como acompañantes.

En Argentina, una parte significativa de las víctimas fatales en siniestros viales corresponde a personas de entre 15 y 35 años. Esa franja incluye a quienes comienzan a conducir y a quienes transitan los primeros años de experiencia al volante.

A partir de esos datos, algunas políticas públicas han puesto el foco en la formación de los nuevos conductores. En varias provincias se implementan programas educativos destinados a estudiantes del nivel secundario, con el objetivo de prepararlos para el proceso de obtención de la licencia.

En Mendoza también existen iniciativas de este tipo. Entre ellas se encuentra el programa “Mi Primera Licencia”, que apunta a brindar capacitación en seguridad vial a alumnos de los últimos años del secundario. La propuesta busca que los jóvenes lleguen al momento de tramitar el carnet con conocimientos previos sobre normas de tránsito y conducción responsable.

Sin embargo, la edad mínima establecida por la legislación provincial permanece sin modificaciones.

En los últimos años, la provincia sí introdujo cambios en otros aspectos del sistema de licencias. Entre ellos se incluyó la extensión del plazo de vigencia del documento para conductores particulares, que pasó a ser de hasta diez años en determinadas categorías.

También se modificaron algunos requisitos administrativos vinculados al cambio de domicilio. Antes, quienes se mudaban dentro de la provincia debían actualizar la licencia en un plazo determinado o rendir nuevamente el examen. Con la reforma reciente, el documento mantiene su validez hasta la fecha de vencimiento original, independientemente del municipio donde resida el titular.

Otra modificación permitió que los conductores puedan presentar la documentación obligatoria —como la licencia, la cédula del vehículo y el comprobante del seguro— tanto en formato físico como digital, mediante aplicaciones oficiales.

Estos cambios apuntaron a simplificar trámites y adaptar el sistema a nuevas herramientas tecnológicas, pero no incluyeron una revisión del límite de edad para conducir.

Por ahora, tampoco existe un proyecto legislativo que proponga modificar ese punto específico de la ley.

De este modo, el régimen mendocino continúa diferenciándose del que rige en la mayor parte del país. Mientras en numerosas provincias los adolescentes pueden comenzar a conducir antes de alcanzar la mayoría de edad, en Mendoza el acceso a la licencia sigue ligado a los 18 años.

La consecuencia práctica es que los jóvenes mendocinos deben esperar un año más que muchos de sus pares de otras jurisdicciones para poder manejar de manera legal.

En un contexto donde la movilidad se vincula cada vez más con la autonomía personal, el acceso al trabajo, el estudio y la vida cotidiana, esa diferencia normativa mantiene abierta una discusión que, al menos por ahora, no tiene un debate legislativo activo en la provincia.