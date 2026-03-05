Luis Caputo: "El riesgo kuka no existe, van camino a ser una minoría absoluta en las elecciones de 2027"

El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó en Mendoza una frase que rebotará en todo el país . Al referirse sobre el riesgo país, se animó a vaticinar que "el riesgo kuka no existe" y que el kirchnerismo "va camino a ser una minoría absoluta" en las elecciones de 2027 y una expresión marginal luego.

El funcionario de Javier Milei se refirió a la evolución del riesgo país y al impacto de la política en los mercados durante su exposición en el Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza . Allí aseguró que, aunque los fundamentos macroeconómicos son clave en el largo plazo, en Argentina los factores políticos siguen teniendo un peso determinante.

Caputo explicó que muchas veces se interpreta al riesgo país como si respondiera únicamente a variables económicas. “Como se aprecia un activo financiero, se entiende que responde a los fundamentos económicos, pero no es así. Ojalá fuera tan fácil” , afirmó ante empresarios e inversores.

El ministro señaló que los fundamentals terminan prevaleciendo en el largo plazo, pero recordó que el país arrastra una historia de inestabilidad. “A la Argentina siempre le fue mal porque a la larga siempre le fue mal”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la política tiene una influencia mucho mayor en Argentina que en otros países . “Ustedes ven países donde gobierna la izquierda y después la derecha permanentemente y, sin embargo, las tasas y el riesgo país siguen iguales”, comparó.

Incluso mencionó el caso de Perú, donde, pese a la inestabilidad política, los mercados no reaccionan con la misma volatilidad. “Tienen récord en despedir presidentes y, sin embargo, no pasa nada. Llevan una ventaja de 20 años sobre nosotros en orden macroeconómico”, señaló.

El impacto de la incertidumbre política

Caputo recordó que durante el año pasado se produjo un fuerte salto del riesgo país que llegó a niveles de 1.500 puntos, algo que dijo no haber imaginado, y lo vinculó directamente con el triunfo de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, previo a las elecciones nacionales.

“Muchos de ustedes se asustaron y se dolarizaron”, dijo ante el auditorio. Según explicó, ese episodio tuvo consecuencias en la economía real.

“Eso le costó mucho al país en términos de crecimiento. Tranquilamente podríamos haber crecido un 6%”, sostuvo. También afirmó que generó efectos sobre la inflación. “Ya habíamos bajado a niveles de 1,5%, pero el colapso de la demanda de dinero generó un rebote inflacionario que lo llevó otra vez a 2 y 3 puntos”, indicó.

La chicana de Caputo al kirchnerismo

Durante su exposición, el ministro también se refirió al llamado “riesgo kuka” que nació como chicana de Javier Milei y ahora circula en el mercado como un concepto más.

“Si me preguntan a mí, no existe el riesgo kuka. Creo que hay cero posibilidad de que el kirchnerismo vuelva”, afirmó. Caputo fue más allá y opinó que ese espacio político “va camino a ser una minoría absoluta”. “Va a hacer un papelón de elección el año que viene. Para 2031 va a ser marginal, si no desaparece”, lanzó.

El funcionario aclaró que se trataba de una opinión personal. “Yo no soy un político que podría contestar correctamente. Si vienen a escucharme, digo lo que pienso. Y si estoy errado, me harán un meme el año que viene. Me importa tres pitos”, expresó entre aplausos de los presentes.

Cómo lo ve el mercado

Más allá de su visión personal, Caputo remarcó que como ministro debe interpretar la percepción de los inversores, que todavía incorporan ese factor político en el precio de los bonos.

Como ejemplo mencionó la emisión de un bono realizada semanas atrás. “El bono que emitimos hace dos semanas, que vence dentro del mandato de nuestro presidente, salió con una tasa de 5,89% y hoy está en alrededor de 5,65%. Eso equivale a un riesgo país de unos 230 puntos”, explicó.

Según indicó, el mercado confía en que esa deuda será pagada porque vence durante la actual gestión. Sin embargo, la situación cambia cuando se analizan vencimientos más largos.

“Cuando extendemos eso y miramos el riesgo país general, está en 550 puntos. Hay unos 320 puntos de riesgo kuka, por más que a mí no me guste”, concluyó.