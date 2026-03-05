Luis Petri participó de la "Festa in Piazza" y se suma a la agenda empresarial de Vendimia

El diputado nacional recorrió el festejo de la colectividad italiana y asistirá al Foro de Inversiones donde expondrá el ministro de Economía, Luis Caputo.

El diputado nacional Luis Petri estuvo presente en el tradicional festejo de la “Festa in Piazza”, que se realiza en la Plaza Italia, ubicada en la Ciudad de Mendoza. El exministro de Defensa se encuentra en la provincia en el marco de las actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Al mismo tiempo que se desarrollaban los festejos en la Plaza Italia, en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo se llevaba adelante una nueva edición de la Fiesta de la Cosecha. Allí estuvo el gobernador Alfredo Cornejo junto a su gabinete y acompañado por gran parte de los intendentes de la provincia.

Sin embargo, el legislador nacional optó por participar de los festejos de la colectividad italiana, donde recorrió los puestos de comida y saludó a los presentes que se acercaban para pedirle una foto. Al lugar asisitó junto con otro diputado nacional de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez.

“Con todo el cariño de la gente celebramos una fiesta que nos recuerda nuestras raíces, el trabajo y el aporte de tantos inmigrantes que ayudaron a construir nuestra provincia”, expresó Petri en su cuenta de la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2029403917709095145&partner=&hide_thread=false Vivimos una noche especial en la Festa in Piazza



pic.twitter.com/GYG7mQgoEA — Luis Petri (@luispetri) March 5, 2026 Para este jueves se espera que participe del Foro de Inversiones y Negocios organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) junto con el Gobierno provincial, donde disertará el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.