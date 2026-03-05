Pase a un cargo clave y sueños de poder: qué harán los funcionarios que se fueron del Gobierno

Esta semana se fueron del gobierno de Alfredo Cornejo dos funcionarios : el director de Asuntos Gubernamentales Francisco Mondotte y el director de Administración del Ministerio de Gobierno , Diego Lazzaro . No es común esto para una gestión que no se caracteriza por hacer cambios y que todavía no ha anunciado a los sucesores.

Sin embargo, las renuncias no tuvieron que ver con diferencias políticas , como cuando, a mediados del año pasado, tres funcionarios del partido Libres del Sur , Ernesto Mancinelli, Alejandro Verón y Belén Bobba, pegaron el portazo ese mismo ministerio -generoso en cargos para aliados del radicalismo , principalmente- en rechazo a la alianza electoral de Alfredo Cornejo con Javier Milei .

Los casos de ahora, que van quedando tapados por el protagonismo de la Fiesta de la Vendimia , son diferentes a aquellos. Mondotte es un radical de San Rafael que milita bajo el aura de Ernesto Sanz , pero su renuncia no equivale a un quiebre o cortocircuito de Sanz con el gobernador. Por el contrario, Cornejo y Sanz rompieron el hielo el año pasado y ahora se reúnen con cierta periodicidad, más allá de sus diferencias históricas .

Mondotte afirmó que se fue del gobierno de Cornejo por "cuestiones personales" y la versión oficial es bastante cierta. El funcionario viajaba todos los días desde San Rafael hasta Mendoza para ocupar su cargo, que controla los registros civiles y la Dirección de Personas Jurídicas. "Una locura" , dijeron en su entorno, respecto del viaje diario de 230 kilómetro s entre la Casa de Gobierno y su casa. Esta odisea diaria, sumada a cuestiones familiares, motivaron su renuncia al cargo en el Gobierno.

Ahora, el propio Mondotte (o " Fran ", como lo llamó el ministro de Gobierno Natalio Mema en un afectuoso saludo) le metió "chimi" a la despedida, al decir en Los Andes que se volvía a su departamento para dedicarse "cien por ciento a San Rafael" y que el resultado electoral del 22 de febrero pasado, en particular la victoria de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en la categoría de concejales , lo terminó de convencer de dar ese paso.

Mondotte ha sido concejal y presidente de la UCR departamental. También ha competido por la intendencia, sin pasar el filtro de las PASO, pero en el propio radicalismo prefieren bajar un cambio por ahora al hablar de 2027. Dicen que a los hermanos Félix "no hay que darlos por muertos" y que quienes aspiran a destronarlos -no sólo Mondotte- "están muy verdes" todavía.

El técnico que ya debutó en un cargo clave

Diego Lazzaro, por su lado, es un técnico calificado y con experiencia en las gestiones del radicalismo, más precisamente, en el área de manejo de recursos. Fue director general de Administración del Ministerio de Seguridad durante el primer gobierno de Cornejo y también trabajó en la cartera de Hacienda, antes de mudarse a Gobierno.

Tras el anuncio de su renuncia al Poder Ejecutivo, que se produjo el lunes, se conoció inmediatamente su nueva ocupación en el Estado: director de Innovación de la Municipalidad de Guaymallén. Sin anuncio oficial alguno, Lazzaro ya entró en funciones en su flamante trabajo.

Nadie lo confirmó, pero es posible que el pase de Lazzaro haya sido un pedido de la comuna que dirige el radical Marcos Calvente. No es raro que esto ocurra entre el Gobierno y Guaymallén. Antes que Lazzaro se fuera para allá, un funcionario municipal hizo el trayecto inverso, para evitar una implosión del radicalismo gobernante. Se trata de Mauricio Rulo Iglesias, hijo de Marcelino Iglesias, quien era secretario de Gobierno de Calvente.

En efecto en marzo del año pasado, cuando la interna entre el nuevo intendente y el ex no dio para más, Rulo Iglesias renunció y se fue a trabajar al Poder Ejecutivo, en el área de la subsecretaria de Infraestructura, que dirige Marité Badui. Es decir, dentro del amplísimo seno del ya mencionado Ministerio de Gobierno.

Ahora alguien va desde el Poder Ejecutivo al municipio de Guaymallén ¿Para qué? Se habla de la sencilla cobertura de un cargo que se encontraba vacante en el municipio. En efecto,hace un año, cuando Calvente cambió a su secretario de Gobierno, en ese puesto se posicionó Ignacio Conte, quien hasta entonces era director de Innovación y Atención al Vecino, casillero que quedó vacío.

A propósito, Conte es uno de los funcionarios que mejor ha surfeado la enorme interna radical en Guaymallén. En la gestión de Marcelino Iglesias, cuando era concejal, fue el autor de la ordenanza por la cual se eliminó la elección de la reina de la Vendimia departamental. Pero, como se sabe, Calvente hizo todo lo contrario que Iglesias, reinstaló con orgullo la figura de la reina vendimial, y a pesar de ello, Conte no sólo no pagó ningún costo, sino que logró un ascenso en el municipio: pasó de director a secretario municipal.

Aunque Guaymallén dejó de tener un director de Innovación, Conte siguió ejerciendo en la práctica el control del área hasta ahora, marzo de 2026, cuando el intendente decidió volver a poner a un director al frente. En este sector se manejan los contratos de sistemas informáticos del municipio y se dice que Calvente apuesta a un fortalecimiento del área.

Marcos Calvente Marcos Calvente, Ignacio Conte y Alfredo Cornejo.

De hecho, en diciembre, el ambicioso intendente de Guaymallén firmó un convenio con Cornejo para integrar los servicios digitales del municipio con los de la Provincia. “Somos el primer municipio en integrar nuestro portal ciudadano, la plataforma en la que los vecinos de Guaymallén pueden realizar una gran cantidad de gestiones desde su casa, a la aplicación del Gobierno de la Provincia, Mendoza por mi”, destacó en aquella oportunidad el jefe comunal.

Parece que en ese territorio novedoso y complejo para las gestiones municipales entrará a jugar el funcionario nuevo de Guaymallén.