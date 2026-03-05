Cornejo destacó la visita de Luis Caputo y confirmó que el domingo se va a Nueva York con Milei

Cornejo expresó que la visita de Luis Caputo es la más importante de la Vendimia 2026 y confirmó que el domingo viaja a Nueva York con Milei.

Cornejo puso en valor la visita de Luis Caputo y confirmó que se irá al Argentina Week con Javier Milei cuando termine la Vendimia.

Los capítulos principales de la Vendimia 2026 empezaron anoche con la Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto provincial. En este contexto, el gobernador Alfredo Cornejo puso en valor la visita que hará el ministro de Economía Luis Caputo este jueves y confirmó que el domingo, al otro día del acto central, viajará a Estados Unidos para participar junto al presidente Javier Milei de la feria "Argentina Week".

"Sin dudas la visita importante va a ser la del ministro de Economía, que va a estar en el Foro de Inversiones. Va a tener una convocatoria amplísima", sostuvo Cornejo en medio del evento. "El foro es un buen ámbito para que explique cómo ve la economía y por qué se mantiene ese rumbo, y si van a hacer alguna corrección o no", expresó.

Y agregó: "No van a haber muchas visitas nacionales viernes y sábado porque casi todos los ministros van a viajar a Nueva York al Argentina Week, donde también vamos a participar entre 9 y 10 gobernadores, entre ellos yo. Yo voy a viajar el domingo después de la Vendimia".

"No tenemos para el sábado visitas de primera línea", consignó en ese sentido, más allá de que la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada profundamente con el Gobierno nacional, pidió venir al desayuno de Coviar. En algunos ámbitos dan como un hecho que Villarruel estará el sábado en Mendoza.