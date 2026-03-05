5 de marzo de 2026 - 08:15

Cornejo destacó la visita de Luis Caputo y confirmó que el domingo se va a Nueva York con Milei

Cornejo expresó que la visita de Luis Caputo es la más importante de la Vendimia 2026 y confirmó que el domingo viaja a Nueva York con Milei.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Y agregó: "No van a haber muchas visitas nacionales viernes y sábado porque casi todos los ministros van a viajar a Nueva York al Argentina Week, donde también vamos a participar entre 9 y 10 gobernadores, entre ellos yo. Yo voy a viajar el domingo después de la Vendimia".

"No tenemos para el sábado visitas de primera línea", consignó en ese sentido, más allá de que la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada profundamente con el Gobierno nacional, pidió venir al desayuno de Coviar. En algunos ámbitos dan como un hecho que Villarruel estará el sábado en Mendoza.

Sobre la feria en Nueva York, Cornejo destacó: "La Argentina está haciendo un esfuerzo enorme por atraer la gran inversión, la que saque al país de sus problemas económicos. La inversión es el motor del crecimiento, del desarrollo, y necesita mostrar la potencialidad de la economía, los cambios que se han hecho y que el rumbo no se va a torcer. Es una visita muy relevante para el país, el Presidente va a estar hablando y algunos gobernadores vamos a participar en dos paneles".

