Paritarias 2026: el SUTE empieza a definir qué responderá a la oferta de aumento salarial del Gobierno

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ) comenzará este miércoles sus plenarios departamentales para debatir la segunda propuesta salarial presentada por el gobierno de Alfredo Cornejo en el marco de la negociación paritaria. El jueves se realizará el plenario provincial, instancia en la que el gremio docente definirá si acepta o rechaza la oferta del Ejecutivo.

Tras una primera instancia de negociación que no prosperó , en la que la Provincia había ofrecido un 7% de aumento para todo el semestre, el viernes pasado el Gobierno mejoró la propuesta para el sector educativo.

Durante la mañana del miércoles, en los 18 departamentos de Mendoza, los delegados escolares se acreditarán para participar de los plenarios. Allí analizarán el incremento del 10%, distribuido en un 7% en marzo y un 3% en mayo , no acumulativos y calculados sobre la base salarial de diciembre de 2025.

Una vez que cada departamento fije su posición, el SUTE realizará este jueves por la mañana un plenario general donde participaran los 204 congresales y en el que se adoptará una postura definitiva.

Con ese mandato, la conducción gremial encabezada por Gustavo Correa , se presentará luego en la Subsecretaría de Trabajo para comunicar formalmente la decisión.

“Tenemos un mecanismo que es un poco más lento, pero mucho más amplio. Recogemos las voces y la postura de todos los departamentos”, expresó el secretario general del SUTE en declaraciones a Los Andes.

SUTE le entregó su reclamo por el Ítem Aula y otras cuestiones al ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar.

Paritaria tensa: la posibilidad de aumentos por decreto

La gestión de Alfredo Cornejo transita la segunda ronda de negociaciones luego de que los gremios estatales rechazaran la primera oferta salarial. En ese contexto, el Ejecutivo analiza la posibilidad de otorgar los incrementos por decreto en caso de un nuevo rechazo.

El martes, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) también rechazó la propuesta oficial, que contempla un 7% en marzo y un 3% en mayo, no acumulativos y con base de cálculo en diciembre de 2025.

“Esta propuesta no llega al 2% mensual en seis meses. No alcanza a cubrir el aumento del costo de vida”, cuestionó la secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que, tras los rechazos, no está prevista una nueva reunión, al considerar que la oferta fue “elaborada con responsabilidad” para “garantizar su cumplimiento” durante el primer semestre. En otras palabras, las negociaciones se encuentran virtualmente caídas.

Ampros rechazó la segunda propuesta salarial del Gobierno. La secretaria general Claudia Iturbe encabeza una asamblea de delegados en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo.

El ofrecimiento presentado al SUTE es el mismo que fue elevado a otros gremios, aunque en el caso docente la conducción resolvió someterlo a consulta en las bases antes de adoptar una definición.

Frente a la advertencia del Gobierno sobre avanzar con aumentos por decreto, Correa sostuvo que “la instancia paritaria beneficia a los trabajadores” y pidió sostener el diálogo. “Nuestra postura es clara: agotar todas las instancias de diálogo. No podemos naturalizar el cierre de la paritaria”, afirmó.

En paralelo, desde Casa de Gobierno trascendió que la negociación con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estaría “agotada” y que el Ejecutivo podría avanzar con un incremento por decreto del 7%, correspondiente a la primera propuesta oficial.

Desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Víctor Fayad, argumentan que “no hay margen para modificar el esquema sin comprometer el equilibrio fiscal”.

Roberto Macho, secretario general de ATE, en paritarias con el Gobierno.

Para el Gobierno, el “punto de quiebre” en la negociación fue la realización de medidas de fuerza mientras regía un cuarto intermedio, lo que interpretaron como un traslado de la discusión a un “terreno político” por fuera de la mesa paritaria.

Sin embargo, desde ATE señalaron que no fueron notificados formalmente de la suspensión de las negociaciones. Durante el mediodía del miércoles, el gremio realizará una conferencia del prensa.

El secretario general, Roberto Macho, informó a sus afiliados que se completó la primera ronda de reuniones en casi todos los sectores, salvo en el Régimen 15 de Salud, cuya audiencia —según el gremio— fue levantada por el Gobierno.

“Esperamos que el Gobierno reflexione y fije una nueva fecha para el Régimen 15 de Salud”, expresó Macho.