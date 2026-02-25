El Gobierno confirmó la fecha de pago de los empleados estatales, mientras siguen las paritarias

El Gobierno provincial informó cuando depositarán el sueldo correspondiente al mes de febrero. Se mantiene la primera ronda de reuniones paritarias con los gremios.

En medio de las negociaciones paritarias, el Gobierno provincial anunció que el próximo viernes se depositará el sueldo correspondiente al mes de febrero.

“El próximo viernes 27 de febrero, los empleados estatales tendrán depositado su sueldo”, informaron a través de las redes sociales.

El próximo viernes 27 de febrero, los empleados estatales tendrán depositado su sueldo. pic.twitter.com/wPdGhbQ3Zf — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) February 25, 2026 Mientras tanto, el Ejecutivo provincial mantiene reuniones con los distintos gremios que representan a estos trabajadores, para discutir la actualización salarial del primer semestre de 2026.

La propuesta que presentó el Gobierno provincial a las distintas entidades sindicales ha sido un incremento del 7%, repartido en dos tramos: 5% en marzo y 2% en mayo. Los aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025, aclararon.

Hasta el momento el ofrecimiento no ha convencido a los sindicatos que se sentaron a negociar. Tal es así que el SUTE, ni Ampros, dos de los tres gremios mayoritarios del Estado provincial, la rechazaron y pasaron a cuarto intermedio a la espera de un mejoramiento.