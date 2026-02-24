El Gobierno abrirá concursos para cubrir 17 cargos en áreas de tres ministerios: cómo inscribirse

El gobierno de Alfredo Cornejo llamará a concursos para cubrir 17 cargos en distintos organismos de la Administración Pública Provincial, en el marco de la normativa vigente que regula el ingreso y la promoción por concurso en el Estado.
La inscripción comenzará el 13 de abril de 2026 y alcanzará a ministerios como Hacienda, Energía y Ambiente y Educación.
El gobierno de Alfredo Cornejo llamará a concursos para cubrir 17 cargos en distintos organismos de la Administración Pública Provincial, en el marco de la normativa vigente que regula el ingreso y la promoción por concurso en el Estado.
Según informó el Ejecutivo, la inscripción para el primer llamado quedará habilitada el 13 de abril de 2026 y se realizará de manera online a través de los canales oficiales que serán publicados durante la primera quincena de ese mes.
El proceso se desarrollará conforme a lo establecido en la Ley Nº 9.015 y su reglamentación, que fija mecanismos públicos y basados en el mérito y la idoneidad para el acceso a cargos estatales.
Los puestos corresponden a los ministerios de Hacienda y Finanzas; Energía y Ambiente; y Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE). En todos los casos se prevén concursos abiertos y cerrados, según las características de cada cargo.
En el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas, los cargos a concursar estarán distribuidos en la Dirección General de Crédito al Sector Público, la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería General de la Provincia y la Unidad de Financiamiento Internacional.
Los perfiles requeridos incluyen Contador Público Nacional, estudiantes avanzados y egresados de Ciencias Económicas.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Ambiente abrirá concursos para cubrir cargos en la Dirección de Hidráulica y otras áreas de la cartera. Se contemplan perfiles como Ingeniero Civil o Hidráulico, Ingeniero Industrial o en Petróleo, Ingeniero Ambiental, Licenciados en Administración y Contadores Públicos, además de otros cargos de carácter jerárquico.
En tanto, en el ámbito de Educación, Cultura, Infancias y DGE se concursará un cargo de abogado mediante concurso abierto.
Desde el Ejecutivo indicaron que las bases, condiciones y requisitos específicos de cada convocatoria estarán disponibles exclusivamente de manera digital, a través de los sitios oficiales del Gobierno provincial.