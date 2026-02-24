24 de febrero de 2026 - 07:42

El Gobierno abrirá concursos para cubrir 17 cargos en áreas de tres ministerios: cómo inscribirse

La inscripción comenzará el 13 de abril de 2026 y alcanzará a ministerios como Hacienda, Energía y Ambiente y Educación.

Los cargos corresponden a organismos de Hacienda, Energía y Ambiente y la DGE, con inscripción exclusivamente online.

Los cargos corresponden a organismos de Hacienda, Energía y Ambiente y la DGE, con inscripción exclusivamente online.

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno de Alfredo Cornejo llamará a concursos para cubrir 17 cargos en distintos organismos de la Administración Pública Provincial, en el marco de la normativa vigente que regula el ingreso y la promoción por concurso en el Estado.

Leé además

Trabajadores protestando en la fábrica de Fate, en San Fernando, tras el anuncio de cierre y despidos masivos.

Fracasó la negociación: Fate y el gremio volverán a reunirse en marzo a pedido del Gobierno

Por Redacción Política
La inversión total en la repavimentación de la Ruta Nacional 143 asciende a 37,3 millones de dólares tras la revisión oficial.

El Gobierno corrigió montos sobres las adjudicaciones de las obras del Fondo de Resarcimiento

Por Redacción Política

Según informó el Ejecutivo, la inscripción para el primer llamado quedará habilitada el 13 de abril de 2026 y se realizará de manera online a través de los canales oficiales que serán publicados durante la primera quincena de ese mes.

El proceso se desarrollará conforme a lo establecido en la Ley Nº 9.015 y su reglamentación, que fija mecanismos públicos y basados en el mérito y la idoneidad para el acceso a cargos estatales.

Los puestos corresponden a los ministerios de Hacienda y Finanzas; Energía y Ambiente; y Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE). En todos los casos se prevén concursos abiertos y cerrados, según las características de cada cargo.

Alfredo Cornejo Asamble Legislativa.jpg
El gobernador, Alfredo Cornejo junto con su gabinete.&nbsp;

El gobernador, Alfredo Cornejo junto con su gabinete.

En el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas, los cargos a concursar estarán distribuidos en la Dirección General de Crédito al Sector Público, la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería General de la Provincia y la Unidad de Financiamiento Internacional.

Los perfiles requeridos incluyen Contador Público Nacional, estudiantes avanzados y egresados de Ciencias Económicas.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Ambiente abrirá concursos para cubrir cargos en la Dirección de Hidráulica y otras áreas de la cartera. Se contemplan perfiles como Ingeniero Civil o Hidráulico, Ingeniero Industrial o en Petróleo, Ingeniero Ambiental, Licenciados en Administración y Contadores Públicos, además de otros cargos de carácter jerárquico.

En tanto, en el ámbito de Educación, Cultura, Infancias y DGE se concursará un cargo de abogado mediante concurso abierto.

Desde el Ejecutivo indicaron que las bases, condiciones y requisitos específicos de cada convocatoria estarán disponibles exclusivamente de manera digital, a través de los sitios oficiales del Gobierno provincial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La mesa política se reúne y trabaja en la Reforma Labora, la Ley Penal Juvenil y la Ley de Glaciares.  

Se reunió la mesa política del Gobierno para definir la estrategia legislativa en el Congreso

Por Redacción Política
La CGT apuntó contra los gobernadores peronistas.

Reforma laboral: la CGT acusó "traición" de gobernadores peronistas y promete frenarla

Por Redacción Política
El Gobierno busca que el Congreso apruebe su nuevo proyecto de financiamiento universitario.

El objetivo del Gobierno ahora es aprobar la nueva ley de financiamiento universitario en marzo

Por Redacción Política
La CGT realizó el cuarto paro general en lo que va de la gestión Milei 

El balance del Gobierno tras el paro: pérdidas por US$ 575 millones y acatamiento entre 30% y 50%

Por Redacción Política