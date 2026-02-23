Se reunió la mesa política del Gobierno para definir la estrategia legislativa en el Congreso

El encuentro empezó pasada las 14.30 en Casa Rosada. El foco está puesto en el debate de la reforma laboral en el Senado, además de otros proyectos claves.

La mesa política se reúne y trabaja en la Reforma Labora, la Ley Penal Juvenil y la Ley de Glaciares.

A días de una de las semanas legislativas más decisivas, el Gobierno volvió a reunir a su mesa política en la Casa Rosada para ordenar la estrategia parlamentaria. El foco continúa puesto en las sesiones del Senado, donde se debatirán proyectos sensibles para la agenda oficial, como la baja de la imputabilidad.

El encuentro se realizó este lunes y tuvo como objetivo coordinar posiciones y afinar las negociaciones de cara a las votaciones previstas para los próximos días. La Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei aparece como el plato fuerte, aprobada en Diputados e ingresando a la Cámara Alta.

No obstante, también figuran en el temario la Ley Penal Juvenil y la Ley de Glaciares. La convocatoria buscó el frente interno y ajustar detalles en el tramo final de prórroga de sesiones extraordinarias, en un contexto de intensas conversaciones con distintos bloques para garantizar los votos necesarios.

Manuel Adorni citó a los funcionarios principales El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó al reducido círculo a cargo de las negociaciones legislativas a reeditar sus encuentros semanales para afinar la estrategia en el tramo final de la prórroga veraniega.

Se dieron cita los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem.